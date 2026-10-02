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ΕΤΑΔ: Προχωρά στη μίσθωση τμήματος της Ακτής Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας για 30 έτη
Ακίνητα
16:54 - 02 Οκτ 2026

ΕΤΑΔ: Προχωρά στη μίσθωση τμήματος της Ακτής Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας για 30 έτη

Reporter.gr Newsroom

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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, προχώρησε στη μίσθωση στον Δήμο Καβάλας τμήματος της Ακτής Καλαμίτσας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και επανάχρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η μίσθωση αφορά τμήμα του ευρύτερου ακινήτου της Ακτής Καλαμίτσας, συνολικής έκτασης 10.510,02 τ.μ., στο οποίο περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτήρια αποδυτηρίων, χώρος εστίασης και κτήριο γραφείων.

Η συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί από τον ΕΟΤ και παρέμεναν επί σειρά ετών αναξιοποίητες. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων μέσω της άμεσης ένταξής τους στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) .

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η Ακτή Καλαμίτσας μπορεί να αποκτήσει εκ νέου ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα της πόλης, προσφέροντας αναβαθμισμένες υποδομές στους κατοίκους και στους επισκέπτες και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής ως θερινού προορισμού.

Η συγκεκριμένη αξιοποίηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την ενεργοποίηση ακινήτων με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα, μέσα από συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν την κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινωνιών και τη δημιουργία αναπτυξιακής αξίας.

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