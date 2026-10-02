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Μητσοτάκης από Πιερία: Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη, ίσες ευκαιρίες και στην περιφέρεια
Πολιτική
16:18 - 02 Οκτ 2026

Μητσοτάκης από Πιερία: Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη, ίσες ευκαιρίες και στην περιφέρεια

Reporter.gr Newsroom

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χρήστο Κομπατσιάρη και προήδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής.

«Είμαστε εδώ να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο, για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα, όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, γι’ αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», προσέθεσε.

Στη σύσκεψη, στην οποία έμφαση δόθηκε σε θέματα που αφορούν στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, έλαβαν μέρος ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, οι Βουλευτές Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Ξενοφών Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σπύρος Κουλκουδίνας και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την κεντρική πλατεία του Κολινδρού και περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και πολίτες.

Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη της σύσκεψης στο Δημαρχείο

«Εγώ, Δήμαρχε, να ευχαριστήσω για την πολύ θερμή υποδοχή. Ξεκινάμε σήμερα μια πολύ όμορφη περιοδεία σε όλη την Πιερία. Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο.

Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός, ο Θανάσης Κοντογεώργης, με τη συνεργασία και των Βουλευτών μας και της Περιφέρειας, εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες, θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα.

Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο, για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα, όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, γι΄ αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση.

Θα έχουμε την ευκαιρία, λοιπόν, να τα πούμε και εκτενώς στη σύσκεψη την οποία θα κάνουμε και σε ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή υποδοχή».

«Είμαι υπερήφανος κι εγώ προσωπικά ειδικά, αλλά και όλος ο λαός του ιστορικού Κολινδρού μας, που επισκεφθήκατε αυτή τη στιγμή τον Κολινδρό», δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χρήστος Κομπατσιάρης. «Είμαστε δίπλα σου, οτιδήποτε χρειαστείτε και εσείς προσωπικά και όλη η κυβέρνηση και όλος ο λαός της Ελλάδος, πάντα ο Δήμος Κολινδρού, πρώην και σήμερα Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, θα είναι δίπλα σας».

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