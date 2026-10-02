Στουρνάρας: Το τρίπτυχο για την οικονομία – Δημοσιονομική υπευθυνότητα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις

Την ανάγκη η Ελλάδα να συνεχίσει στον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, επιταχύνοντας παράλληλα τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Βουλής.

Ο κ. Στουρνάρας έθεσε ως βασικές προτεραιότητες για την ελληνική οικονομία την πολιτική σταθερότητα, την ενίσχυση των επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ως κόρη οφθαλμού» θα πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα, ενώ η χώρα θα πρέπει να επιδιώξει «ταχύτερη ανάπτυξη με πιο πολλές επενδύσεις, με πιο πολλές μεταρρυθμίσεις».

Η πολιτική σταθερότητα και το στοίχημα της ανάπτυξης

Ενόψει των επόμενων εκλογών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέδειξε την πολιτική σταθερότητα σε βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της οικονομικής προόδου.

Όπως σημείωσε, η χώρα χρειάζεται κυβερνήσεις και κοινοβούλιο που να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να προωθούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Το βασικό στοίχημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να συνδυαστούν η υψηλότερη ανάπτυξη και οι περισσότερες επενδύσεις με τη διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Στουρνάρας και στις πληθωριστικές πιέσεις, εξηγώντας ότι η υψηλότερη επίδοση του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη συνδέεται, κατά την εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρίως με την υπερβάλλουσα ζήτηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της νομισματικής πολιτικής παραμένει η διατήρηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2%, ακόμη και εάν οι αποφάσεις για τα επιτόκια έχουν επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού.

Το δημόσιο χρέος και το κόστος δανεισμού

Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος, ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα, τόσο μέσω των αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας όσο και μέσω της αποκλιμάκωσης του κόστους δανεισμού.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι η μείωση του spread έναντι του γερμανικού ομολόγου κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, σε ένα συνολικό χρέος της τάξης των 340 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί σε όφελος περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν

Ο κ. Στουρνάρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας.

Στις προτεραιότητες που ανέδειξε περιλαμβάνονται η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης, η μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και η ενίσχυση της σύνδεσης του ιδιωτικού τομέα με την παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις εξαγωγές να έχουν αυξηθεί και την ελληνική βιομηχανία να ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε έμφαση στις επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα.

Δημογραφικό και αποταμίευση

Στο ζήτημα του δημογραφικού, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στη χαμηλή αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών και στην ανάγκη ανάπτυξης συμπληρωματικών συστημάτων συνταξιοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων, την οποία χαρακτήρισε σημαντική τομή για την ενίσχυση της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Τι σημαίνει το ψηφιακό ευρώ

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε και στις αλλαγές που συντελούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, με ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιακό ευρώ.

Όπως εξήγησε, το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί χρήμα κεντρικής τράπεζας σε ηλεκτρονική μορφή και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά, χωρίς να τα αντικαθιστά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη ξεκινήσει να αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εξετάζει και τις δυνατότητες που προσφέρουν τεχνολογίες όπως το DLT (Distributed Ledger Technology) και το tokenization στα συστήματα πληρωμών και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.