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Τι αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
Αυτοδιοίκηση
15:10 - 02 Οκτ 2026

Τι αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Reporter.gr Newsroom

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Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα (2/10), ο Δήμος Αθηναίων τοποθετήθηκε σχετικά με τις αναφορές για οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας επισημαίνοντας ότι η κινητοποίηση των αρχών με στόχο τη διερεύνηση του περιστατικού ήταν άμεση.

Πιο αναλυτικά, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων:

«Σχετικά με το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή:

Στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.

Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.

Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.

Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο σημείο και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι».

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