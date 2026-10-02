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Δήμος Αθηναίων: Αυλαία για το Φεστιβάλ Κολωνού 2026: 20 ημέρες θεάτρου, 20 παραστάσεις, χιλιάδες θεατές
Magazino
16:35 - 02 Οκτ 2026

Δήμος Αθηναίων: Αυλαία για το Φεστιβάλ Κολωνού 2026: 20 ημέρες θεάτρου, 20 παραστάσεις, χιλιάδες θεατές

Reporter.gr Newsroom

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Με μεγάλη συμμετοχή και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, έριξε αυλαία την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 το Φεστιβάλ Κολωνού του Δήμου Αθηναίων, επισφραγίζοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική του ως ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ επιμελήθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Για είκοσι ημέρες, το Θέατρο Κολωνού αποτέλεσε σημείο συνάντησης δημιουργών και θεατών, τιμώντας έμπρακτα το αρχαίο δράμα, τη σύγχρονη θεατρική σκηνή και τη μουσική παράδοση. Με χιλιάδες θεατές και παραστάσεις που γεφύρωσαν την ιστορία και τον μύθο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου, το Φεστιβάλ Κολωνού κέρδισε την αγάπη του κοινού.

Στη φετινή διοργάνωση ενισχύθηκε η δέσμευση του Δήμου Αθηναίων για ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό με τη διατήρηση χαμηλού αντιτίμου γενικής εισόδου 5€ και 10€ για το σύνολο των παραστάσεων και την παροχή υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία (διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμό, ακουστική περιγραφή και απτική ξενάγηση) σε τρεις παραστάσεις.


Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, τόνισε:
«Με μεγάλη μας χαρά είδαμε το Θέατρο Κολωνού να μετατρέπεται, και φέτος, σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και συνάντησης για την πόλη μας. Το κοινό αγκάλιασε θερμά το Φεστιβάλ Κολωνού, έναν καταξιωμένο θεσμό που απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο πολιτισμός μπορεί να είναι ανοιχτός και ουσιαστικά προσιτός σε όλους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ποιοτικές θεατρικές παραγωγές υψηλού επιπέδου και να διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό, χωρίς αποκλεισμούς. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη του κοινού αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση και πολύτιμο κίνητρο να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά.»

Το Φεστιβάλ Κολωνού 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα συμμετοχής, καλλιτεχνικής δημιουργίας και εξωστρέφειας, επιβεβαιώνοντας ότι η καρδιά του πολιτισμού χτυπά δυνατά στις γειτονιές της Αθήνας. Το φθινοπωρινό του ραντεβού με το κοινό ανανεώνεται για την επόμενη χρονιά για ακόμη πιο πλούσιες και ανοιχτές για όλους πολιτιστικές εμπειρίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 16:35
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