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Ξένοι επενδυτές «ψηφίζουν» Ελλάδα – Ρεκόρ ροών σε ομόλογα και μετοχές το 2025
Χρηματιστήριο
07:59 - 22 Αυγ 2025

Ξένοι επενδυτές «ψηφίζουν» Ελλάδα – Ρεκόρ ροών σε ομόλογα και μετοχές το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τοποθετήσεις ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας τη δυναμική της οικονομίας και επιβεβαιώνοντας το θετικό επενδυτικό κλίμα που διαμορφώνεται για τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, η εισροή ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ομολόγων και μετοχών αποτυπώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών προς την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν 7,5 δισ. ευρώ σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, ενώ επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην αγορά μετοχών. Οι εισροές αυτές συγκρίνονται με τις συνολικές επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν το 2024 και τα 4,1 δισ. ευρώ του 2023.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και η ένταξη των ελληνικών τίτλων σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες έχουν ενισχύσει τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον. Η τάση αυτή ενισχύεται και από την ανακατανομή επενδυτικών κεφαλαίων προς την Ευρώπη, στον απόηχο των εμπορικών εντάσεων που έχει προκαλέσει η πολιτική των ΗΠΑ.

Μόνο τον Ιούνιο, οι επενδύσεις των ξένων ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ για τους προηγούμενους μήνες του έτους καταγράφηκαν αντίστοιχα οι εξής ροές: 243 εκατ. ευρώ τον Μάιο, 576 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, 1,4 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, 93 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – με τον τελευταίο να αποτελεί και τον μήνα με τις υψηλότερες εισροές.

Αντίθετα, οι Έλληνες επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ σε ξένα ομόλογα στο ίδιο διάστημα, ενώ κατεύθυναν περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε ξένες μετοχές. Τον Ιούνιο αγόρασαν τίτλους εξωτερικού αξίας 887,4 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά σταθερούς τίτλους (656 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο μετοχές (231,4 εκατ. ευρώ).

Η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει ότι η αύξηση των ξένων επενδύσεων αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και τη γενικότερη ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Συνολικά, οι τοποθετήσεις ξένων κεφαλαίων σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές το 2025 ανέρχονται ήδη σε 17,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 23:37
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