Μύλοι Κεπενού: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών

Η «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι στις 28 Αυγούστου 2025 ολοκληρώθηκε η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 521.497 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με τιμή €1,93 ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν πλέον το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.