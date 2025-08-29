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Μύλοι Κεπενού: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών
Ανακοινώσεις
17:42 - 29 Αυγ 2025

Μύλοι Κεπενού: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι στις 28 Αυγούστου 2025 ολοκληρώθηκε η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 521.497 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με τιμή €1,93 ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν πλέον το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

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