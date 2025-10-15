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Alpha Trust: Εισαγωγή 36.000 νέων μετοχών από stock options στις 17 Οκτωβρίου
Ανακοινώσεις
19:03 - 15 Οκτ 2025

Alpha Trust: Εισαγωγή 36.000 νέων μετοχών από stock options στις 17 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Trust Συμμετοχών ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/10) την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Οι μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13.176 ευρώ, κατόπιν άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς (stock options) από 21 εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη του ομίλου. Η αύξηση, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έλαβε την έγκριση του Χρηματιστηρίου στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή, 17.10.2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 13.176,00 €, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 21 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 €, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της 22ας.05.2025 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 28ης.05.2025. Το ποσοστό των νέων μετοχών προς εισαγωγή ως προς το σύνολο των ήδη εισηγμένων μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 1,1753%.

Η από 07.10.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 13.176,00 ευρώ, με την έκδοση 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.10.2025 με Κ.Α.Κ. 5590901. Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.134.267,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) ευρώ η κάθε μία.

Η ανωτέρω αύξηση, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 07.10.2025, κατ’ εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων, η δε απόφαση αυτή του Δ.Σ. καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.10.2025 με Κ.Α.Κ. 5590932 (υπ’ αριθ. 3816633/10.10.2025 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.).
Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15.10.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετα ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 17.10.2025. Επίσης από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

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