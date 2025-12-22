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Πλαστικά Θράκης: Επαναγορά 2.965 ιδίων μετοχών αξίας €4,0166 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
10:12 - 22 Δεκ 2025

Πλαστικά Θράκης: Επαναγορά 2.965 ιδίων μετοχών αξίας €4,0166 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η «Πλαστικά Θράκης» προέβη στην αγορά 2.965 ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 15-19 Δεκεμβρίου 2025, με μέση τιμή κτήσης 4,0166 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεβάζοντας το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει στο 2,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη κατά την περίοδο από 15/12/2025 έως και 19/12/2025 σε αγορά 2.965 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,0166 Ευρώ ανά μετοχή και με συνολική αξία συναλλαγών 11.913,05 Ευρώ, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών BETA Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ, σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2025 και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα οι εν λόγω συναλλαγές εκτελέστηκαν ως ακολούθως κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Ημερομηνία

Αριθμός Μετόχων

Μέση Τιμή Κτήσης (€)

Συνολική Αξία Συναλλαγής (€)

15/12/2025

850

4,0050

3.404,25

17/12/2025

765

4,0200

3.075,30

19/12/2025

1.350

4,0248

5.433,50

Σύνολο

2.965

4,0166

11.913,05

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 883.678 Ίδιες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,02% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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