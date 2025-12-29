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Επανεκλογή της Βασιλικής Λαζαράκου, στο Προεδρείο της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ
Ανακοινώσεις
10:55 - 29 Δεκ 2025

Επανεκλογή της Βασιλικής Λαζαράκου, στο Προεδρείο της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Βασιλική Λαζαράκου, επανεξελέγη ως μέλος του Προεδρείου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2026.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός, στον οποίο μετέχουν αναπτυγμένες χώρες που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Ο Οργανισμός ασχολείται με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, δίνοντας έμφαση τόσο στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και στην καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής. Πρόκειται για έναν κόμβο γνώσης που παράγει δεδομένα και αναλύσεις, ευνοεί την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, ενώ ασχολείται και με την παροχή στρατηγικών συμβουλών, αναφορικά με τις δημόσιες πολιτικές και τη θέσπιση διεθνών προτύπων.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ ασχολείται με τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Οργανισμού στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής χρηματοδότησης και των κρατικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβλέπει την εφαρμογή των γενικών αρχών εταιρικής διακυβέρνησης όπως διαμορφώνονται από τον ΟΟΣΑ και τη G20, καθώς και των συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού για την εταιρική 2 διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, καθοδηγεί και υποστηρίζει το διάλογο του Οργανισμού με οικονομίες – μη μέλη για τα ζητήματα αυτά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Βασιλική Λαζαράκου δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η συμμετοχή της στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η επιτροπή επικεντρώθηκε στην προώθηση και υλοποίηση των Αναθεωρημένων Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού, οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2023 από τη G20. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποίησε παρουσιάσεις για τις αλλαγές που επέρχονται στις Αρχές και πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε νομοθετικό πλαίσιο. Οι αναθεωρημένες Αρχές περιλαμβάνουν επικαιροποιημένες κατευθύνσεις σε επίκαιρα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως σε θέματα διαφάνειας, υποχρεώσεων και ευθύνης των διοικήσεων, προσαρμογών σε θέματα διακυβέρνησης λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στις κεφαλαιαγορές και, για πρώτη φορά, εκτεταμένες αναφορές στα θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις στη διαχείριση των κινδύνων αλλά και των προκλήσεων που συνδέονται με το κλίμα.

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