Επανεκλογή της Βασιλικής Λαζαράκου στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της Προέδρου της Βασιλικής Λαζαράκου, επανεξελέγη ομόφωνα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής (European Regional Committee) του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), ως η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO για τρίτη συνεχή θητεία, για τη διετία 2026 - 2028.

Ο IOSCO, με έδρα τη Μαδρίτη, αποτελεί το βασικό forum διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς και αναγνωρίζεται ως ο κατεξοχήν διεθνής φορέας θέσπισης προτύπων για τις αγορές κινητών αξιών. Ο Οργανισμός αριθμεί περισσότερα από 200 μέλη, από περισσότερες από 100 χώρες, εκπροσωπώντας πάνω από το 95% των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών. Αναπτύσσει, προωθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών και συνεργάζεται στενά με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή η οποία αριθμεί 52 μέλη, αποτελεί μία από τις τέσσερις περιφερειακές επιτροπές του IOSCO και επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τις αγορές κινητών αξιών στην Ευρώπη.