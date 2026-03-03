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Μπλε Κέδρος: Νέα Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια η Αικατερίνη Ουρανία Μουτζουρέλλη
Ανακοινώσεις
17:52 - 03 Μαρ 2026

Μπλε Κέδρος: Νέα Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια η Αικατερίνη Ουρανία Μουτζουρέλλη

Reporter.gr Newsroom
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Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι από την 1η Μαρτίου 2026 η Αικατερίνη Ουρανία Μουτζουρέλλη αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικής και Διοικητικής Διευθύντριας, διαδεχόμενη τον Μιχάλη Πετρόπουλο.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Εταιρία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κ. Αικατερίνη Ουρανία Μουτζουρέλλη την 1η Μαρτίου 2026 αναλαμβάνει τη θέση της Οικονομικής και Διοικητικής Διευθύντριας μετά την αποχώρηση του κ. Μιχάλη Πετρόπουλου από την αντίστοιχη θέση.

Η κ. Μουτζουρέλλη είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Α’ Τάξης και διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών σε ανάλογες θέσεις.

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