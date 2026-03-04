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Bally’s Intralot: Οι αλλαγές στην Εκτελεστική της ηγεσία
Ανακοινώσεις
10:19 - 04 Μαρ 2026

Bally’s Intralot: Οι αλλαγές στην Εκτελεστική της ηγεσία

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, President, Lotteries και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποχωρήσει από τα εκτελεστικά του καθήκοντα στις 16 Μαρτίου 2026. Θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του Chief Operating Officer και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναλάβει επιπλέον τον ρόλο του President, Lotteries, διασφαλίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για στρατηγική ανάπτυξη, επιχειρησιακή αριστεία και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Ο κ. Robeson Reeves, CEO και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο για την αφοσίωσή του και την ανεκτίμητη συμβολή του στην ανάπτυξη της εταιρείας και του ευρύτερου οικοσυστήματος του κλάδου των Λοταριών τα τελευταία 20 χρόνια, και προσβλέπω στη συνεχή υποστήριξή του. Η νέα ηγετική ομάδα δεσμεύεται να χτίσει πάνω στην παρακαταθήκη του και να προωθήσει τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, διασφαλίζοντας ισχυρές προοπτικές για το μέλλον».

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