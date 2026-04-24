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Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας στη Χιλή από την Polla Chilena de Beneficencia
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09:47 - 24 Απρ 2026

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας στη Χιλή από την Polla Chilena de Beneficencia

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Polla Chilena de Beneficencia S.A., την Κρατική Λοταρία της Χιλής, για την ανάπτυξη κορυφαίων λύσεων λοταρίας, αθλητικού στοιχήματος και ψηφιακής τεχνολογίας. Κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η Bally’s Intralot εξασφάλισε συμβόλαιο διάρκειας έως δώδεκα (12) ετών, το οποίο περιλαμβάνει μία βασική περίοδο δέκα (10) ετών με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) επιπλέον έτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Bally’s Intralot θα αναβαθμίσει ριζικά τα προϊόντα λοταρίας και αθλητικού στοιχήματος της Polla Chilena, τόσο στο επίγειο όσο και στο ψηφιακό κανάλι, μέσω της ομαλής μετάβασης στο οικοσύστημα LotosX Omni. Συγκεκριμένα, η Bally’s Intralot θα εγκαταστήσει την ολοκληρωμένη λύση λοταρίας, LotosX, η οποία περιλαμβάνει το Κεντρικό Λοταριακό Σύστημα, LotosX, το Σύστημα Διαχείρισης Λογαριασμού Παίκτη, PlayerX, το Σύστημα Διαχείρισης Πρακτορείων, RetailerX, καθώς και την πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος, Orion. Το επίγειο δίκτυο πρακτορείων σε ολόκληρη τη Χιλή θα εξοπλιστεί με 2.500 τερματικές μηχανές νέας γενιάς, με τεχνολογία κάμερας, ενώ παράλληλα ο ιστότοπος και οι εφαρμογές για κινητές συσκευές της Polla Chilena θα ανανεωθούν πλήρως.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Bally’s Intralot θα υποστηρίξει την Polla Chilena στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για όλα τα κανάλια, καθιστώντας δυνατή την απρόσκοπτη συμμετοχή του παίκτη τόσο στο επίγειο όσο και στο ψηφιακό κανάλι. Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εμπειρία του παίκτη, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργική αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη επεκτασιμότητα.

Ο Demián Arancibia Zeballos, General Manager της Polla Chilena de Beneficencia δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στον εκσυγχρονισμό της Polla Chilena, καθώς μας επιτρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε επίπεδο τεχνολογίας, εμπειρίας χρήστη και λειτουργικής αποδοτικότητας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών που συνδυάζει ασφάλεια και σύγχρονη προσέγγιση, ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών μας και, παράλληλα, διασφαλίζει τον κοινωνικό μας ρόλο».

«Η Polla Chilena de Beneficencia αποτελεί έναν πολύτιμο, μακροχρόνιο συνεργάτη και είναι τιμή μας να ανανεώνουμε και να ενδυναμώνουμε τη συνεργασία μας», δήλωσε ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot. «Αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην υποστήριξη λοταριών που λειτουργούν σε ρυθμιζόμενες αγορές. Σε συνεργασία με την Polla Chilena, στοχεύουμε να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και επεκτάσιμο οικοσύστημα τυχερών παιχνιδιών, που διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την υπεύθυνη λειτουργία των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, στηρίζοντας τη διαρκή συνεισφορά της Λοταρίας στην κοινωνία της Χιλής».

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