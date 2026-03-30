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BriQ: Αύξηση 55% στα καθαρά κέρδη τo 2025 - Mέρισμα €0,2/μετοχή
Ανακοινώσεις
18:31 - 30 Μαρ 2026

BriQ: Αύξηση 55% στα καθαρά κέρδη τo 2025 - Mέρισμα €0,2/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Τα οικονομικά της αποτελέσματα παρουσίασε η BriQ Properties με τα έσοδα από μισθώματα να έχουν αυξηθεί κατά 38% στα €21,6 εκατ. το 2025 έναντι 15,7 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ μειώθηκε και ο συνολικός δανεισμός.

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία» ή ο «Όμιλος»), κατόπιν της από 30.03.2026 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2025 και της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2025, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά της αποτελέσματα ως εξής:

Ι. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων

Την 31η Δεκεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 51 ακίνητα εύλογης αξίας € 282 εκ., έναντι 57 ακινήτων αξίας € 285 εκ. την 31.12.2024. Κατά τη χρήση 2025, η Εταιρεία επένδυσε € 7 εκ. σε αγορά νέων ακινήτων, ανάπτυξη ακινήτων και αναβαθμίσεις του χαρτοφυλακίου της.

Παράλληλα η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση οκτώ (8) ακινήτων καταγράφοντας συνολικά κέρδη € 7,7 εκ.. Τα κέρδη που αναγνωρίστηκαν στη χρήση 2025 ανήλθαν σε € 3,6 εκ. ενώ τα υπόλοιπα € 4,1 εκ. αναγνωρίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις των ακινήτων γίνονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, αποφέροντας υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα η Εταιρεία επενδύει σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις κυρίως μέσω νέων αναπτύξεων ακινήτων.

Επίσης ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για τη χρήση 2025 συνολικού ποσού € 11,0 εκ. έναντι € 10,5 εκ. για τη χρήση 2024.

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ΙΙ. Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2025

Η Εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατά τη χρήση 2025, συγκεκριμένα:

▪ Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 38% σε € 21,6 εκ., έναντι € 15,7 εκ. το 2024.

▪ Τα προσαρμοσμένα1 Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 34% και ανήλθαν σε € 17,5 εκ., έναντι € 13,0 εκ. το 2024.

▪ Τα προσαρμοσμένα1 αποτελέσματα προ φόρων αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε € 12,5 εκ. έναντι € 8,7 εκ. της προηγούμενης χρήσης.

▪ Tα προσαρμοσμένα (1) καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 55% και ανήλθαν σε € 11,5 εκ. έναντι € 7,4 εκ. της προηγούμενης χρήσης.

▪ Τα προσαρμοσμένα1 καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε € 0,253 / μετοχή έναντι € 0,210 / μετοχή το 2024.

▪ Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 102% και ανήλθαν σε € 11,1 εκ., έναντι € 5,5 εκ το 2024.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 31.12.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

▪ Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (Ν.Α.V.) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 14% και ανέρχεται σε € 173,7 εκ. έναντι € 152,5 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2024.

▪ To σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (N.A.V.) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 9% και ανήλθε σε € 3,72 την 31η Δεκεμβρίου 2025, έναντι € 3,43 την 31η Δεκεμβρίου 2024.

▪ Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονταν σε € 4,3 εκ. έναντι € 7,3 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2024.

▪ Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε σε € 101,9 εκ. έναντι € 128,7 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2024, που αντιστοιχεί σε L.T.V. (Δάνεια / Επενδύσεις σε ακίνητα) 36,2% και Net L.T.V. ((Δάνεια – Ταμειακά Διαθέσιμα)/Επενδύσεις σε ακίνητα) σε 34,6%, αισθητά μειωμένοι σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024 όπου οι αντίστοιχοι δείκτες ανέρχονταν σε 45,2% και 42,6%.

▪ Το 97% των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας σήμερα φέρει σταθερό επιτόκιο μέσω συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου (IRS) που έχουν συναφθεί την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 ποσού € 100 εκ. και μέσω δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Επιπλέον, η συνολική απόδοση της μετοχής για το 2025, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της τιμής της μετοχής κατά 38,3% και των μερισμάτων που διανεμήθηκαν εντός του 2025, ανήλθε σε 48,4%.

V. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2025

Σε συνέχεια της έγκρισης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, τη διανομή συνολικού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2025, ύψους € 0,20 ανά μετοχή (καθαρό) ή συνολικού ποσού € 9,3 εκ., αυξημένο κατά 48% ανά μετοχή έναντι του μερίσματος της προηγούμενης χρήσης (€ 0,135 / μετοχή).

Το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,8% με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής (30.03.2026: €2,96). Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος καθαρού ποσού ευρώ € 0,080 ανά μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 24 Σεπτεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε € 0,120 ανά μετοχή (καθαρό).

Η διανομή του μερίσματος θα γίνει μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2025, δίνοντας την δυνατότητα στους δικαιούχους, εάν επιθυμούν να επανεπενδύσουν σε νέες μετοχές της Εταιρείας το ποσό του μερίσματος που τους αναλογεί, εν όλω ή εν μέρει.

VI. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2026

Στρατηγική προτεραιότητα της Εταιρείας παραμένει η υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος, με έμφαση στα έργα στον Ασπρόπυργο, την Πάρο και τη Μεταμόρφωση, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της περιόδου 2027–2028, καθώς και στην ολοκλήρωση της κατασκευής και τη μίσθωση του κτιρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 42, στην Καλλιθέα εντός του 2026.

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία εξετάζει επιλεκτικά νέες αναπτύξεις ή επενδυτικές ευκαιρίες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με ποιοτικά ακίνητα που δύνανται να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις. Επιπλέον, η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της και παραμένει προσηλωμένη στη συνετή ανάπτυξη με ταυτόχρονη διαχείριση κόστους και δανεισμού, με στόχο τη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης και τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης προς τους μετόχους.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, οι αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι ότι τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του 2026 θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης του 2025.

(1 )Δεν περιλαμβάνει κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων (2025: € 11,0 εκ. έναντι 2024: € 10,5 εκ.), κέρδη από πώληση ακινήτων (2025: € 3,6 εκ. έναντι 2024: 0), έκτακτα-μη οργανικά έξοδα (2025: € 40 χιλ. έναντι 2024: € 63 χιλ.) και κέρδος από αποτίμηση σε εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων της ICI ποσού € 11,4 εκ. για το 2024.

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