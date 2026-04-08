Trastor: Ανακοίνωσε τον διορισμό νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η TRASTOR Property Investments (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ο κ. Jeremy Greenhalgh ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, μετά τη συμπλήρωση εννέα ετών προσφοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Trastor, στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό της κας Megan Greene και του κ. Adam Golebiowski ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενισχύοντας περαιτέρω την ανεξαρτησία, τη διεθνή τεχνογνωσία και τη στρατηγική της ανάπτυξη.

Η κα Megan Greene είναι διακεκριμένη οικονομολόγος με εκτενή διεθνή εμπειρία στη μακροοικονομική πολιτική, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την παγκόσμια οικονομική ανάλυση. Σήμερα είναι Εξωτερικό Μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, Senior Fellow στο Watson Institute for International and Public Aǖairs του Πανεπιστημίου Brown, Visiting Fellow στο NuǗeld College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και διδάσκει στο London Business School. Το ισχυρό αναλυτικό της υπόβαθρο και η διεθνής μακροοικονομική της οπτική αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων της Εταιρείας.

Ο κ. Adam Golebiowski είναι ανώτερο στέλεχος στον ευρωπαϊκό τομέα ακινήτων με περισσότερα από 23 έτη εμπειρίας και συναλλαγές ύψους άνω των 8 δισ. δολαρίων σε όλους τους τομείς και σε όλο το φάσμα της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Είναι συνιδρυτής και συν-επικεφαλής της opportunistic στρατηγικής επενδύσεων στην ICG Plc, με κύρια εστίαση στον τομέα των logistics, η οποία έχει αντλήσει πάνω από 2 δισ. δολάρια θεσμικών κεφαλαίων τα τελευταία πέντε έτη. Πριν την ICG, διετέλεσε Επικεφαλής της AIMCo για την Ευρώπη, όπου ανέπτυξε και διαχειρίστηκε ένα πανευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κατείχε ανώτερες στον τομέα των επενδύσεων στον Όμιλο Baupost, στην Citigroup και στην J.P. Morgan. Στην Trastor, ο κ. Golebiowski συνεισφέρει σημαντική εμπειρία στην επενδυτική στρατηγική, στην άντληση κεφαλαίων και την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων, υποστηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της Εταιρείας.

Ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TRASTOR Property Investments, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Megan Greene και τον Adam Golebiowski στο Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor. Οι διορισμοί αυτοί αντανακλούν τη διαρκή δέσμευσή μας για ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της ανεξαρτησίας και της διεθνούς προοπτικής της Εταιρείας. Και οι δύο διαθέτουν εξαιρετικά πλούσια εμπειρία και μια πραγματικά διεθνή οπτική, και η ένταξή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύει τη φιλοδοξία μας να καθιερώσουμε την Trastor ως θεσμικό σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων, προσφέροντας στους διεθνείς επενδυτές ευέλικτη και ρευστή πρόσβαση σε ακίνητα υψηλής ποιότητας, καθώς και μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για τη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας. Παράλληλα, η Εταιρεία επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τον Jeremy Greenhalgh για τη σημαντική συμβολή του στη στρατηγική ανάπτυξη της Trastor κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και για τη συνεισφορά του στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου».