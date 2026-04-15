CPLP Shipping Holdings: Πρόωρη εξόφληση και παύση διαπραγμάτευσης των Ομολογιών του ΚΟΔ των €150 εκατ.

Η CPLP Shipping Holdings, σύμφωνα με τους όρους του από 22ας Οκτωβρίου 2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ύψους εκατό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000) και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2026 σχετικά με την άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω Ομολογιών της Εταιρείας, οι οποίες διατέθηκαν μέσω Δημόσιας Προσφοράς και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 9η Περίοδο Εκτοκισμού είναι η Τρίτη, 21 Απριλίου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του ΚΟΔ, την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:

(i) το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ένατη (9η) Περίοδο Εκτοκισμού το οποίο ανέρχεται στο ποσό 13,3972222222 ευρώ ανά εξοφλούμενη Ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ, το οποίο έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους όρους του ΚΟΔ, ήτοι συνολικά 2.009.583,33 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και

(ii) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 150.000.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 1.000,00 ευρώ ανά εξοφλούμενη Ομολογία.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό ευρώ 1.013,3972222222.

Η καταβολή των ανωτέρω ποσών στους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιόγραφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής κωλυόμενων (α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στο Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με την ενότητα Χ μέρος 2, του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD, και (β) σε περιπτώσεις που ο διακανονισμός των τίτλων του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα πραγματοποιείται:

(i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου (όπως ισχύει κληρονομικός, μετά από ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών), και (ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός έτους, η οποία θα συντελείται από την ATHEXCSD. Όλα τα έξοδα εξόφλησης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαιώματα και τέλη του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης των παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο ελληνικό Δημόσιο.