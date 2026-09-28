Allwyn: Αγόρασε 1,18 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι €14,42 εκατ. σε μία εβδομάδα

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Σε σταθερή τροχιά κινείται το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Allwyn, καθώς την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία προχώρησε σε αγορές συνολικού ύψους €14,42 εκατ. μέσω της Euronext Athens, αποκτώντας 1,18 εκατ. ίδιες μετοχές.

Ειδικότερα, το διάστημα από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου η Allwyn αγόρασε συνολικά 1.181.235 μετοχές, με τη μέση τιμή κτήσης να διαμορφώνεται περίπου στα €12,20 ανά μετοχή.

Αναλυτικά, στις 21 Σεπτεμβρίου αποκτήθηκαν 227.360 μετοχές, στις 22 Σεπτεμβρίου 235.532 μετοχές, στις 23 Σεπτεμβρίου 236.779 μετοχές, στις 24 Σεπτεμβρίου 240.978 μετοχές και στις 25 Σεπτεμβρίου 240.586 μετοχές.

Μετά τις συγκεκριμένες συναλλαγές, το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Allwyn ανέρχεται πλέον σε 43.804.346, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5,43% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών είχε ανακοινωθεί από την Allwyn στις 4 Ιουνίου 2026.