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Γεωργιάδης κατά Politico και Μόσιαλου για τον Μαζωνάκη: Αριστερή προπαγάνδα
Πολιτική
16:43 - 27 Σεπ 2026

Γεωργιάδης κατά Politico και Μόσιαλου για τον Μαζωνάκη: Αριστερή προπαγάνδα

Reporter.gr Newsroom
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Επίθεση στον καθηγητή ιατρικής Ηλία Μόσιαλο και το Politico κάνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με δημοσίευμα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός με ανάρτηση του στο Χ κάνει λόγο για «πρωτοφανή αριστερή προπαγάνδα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται σε ανάρτηση του στο Χ σε δημοσίευμα του Politico γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τον τρόπο λειτουργίας των ιατρείων, ενώ φιλοξενεί και δηλώσεις του Ηλία Μόσιαλου. Ο υπουργός Υγείας επιτίθεται στο δημοσίευμα κάνοντας λόγο για αριστερή προπαγάνδρα τονίζοντας: «Για να καταλάβετε το μέγεθος της αριστερής προπαγάνδας. Στο @politico έχουν σήμερα ένα άρθρο για τον θάνατο του Μαζωνάκη και τις συνέπειές του κλπ https://politico.eu/article/greece-wellness-industry-under-scrutiny-after-pop-star-death-giorgios-mazonakis/

Εκεί ο κ. Ηλίας Μόσιαλος ακυρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο και μιλώντας ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του 2010-2012, μας είπε ότι τα ψηφιακά εργαλεία στην υγεία φτιάχτηκαν τότε και μετά σταμάτησαν. Σας καλώ να δείτε στο κινητό σας τώρα το my health app και να διαπιστώσετε εάν αυτό που ισχυρίστηκε για να με πλήξει, έχει το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Η ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στο κινητό μας, η δυνατότητα να βλέπουμε τις εξετάσεις μας σε πραγματικό χρόνο, να κλείσουμε ραντεβού κλπ είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματά τους. Κρίμα κάποτε φαινόταν και σοβαρός….», ενώ στην συνέχεια παραθέτει αυτούσια κομμάτια από το άρθρο του Politico.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2104147137080508697}

Τι αναφέρει στο άρθρο του το Politico

Σύμφωνα με το Politico, o θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος σύμφωνα με το δημοσίευμα υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας, έχει προκαλέσει έντονο έλεγχο στον ταχέως αναπτυσσόμενο αλλά ανεπαρκώς ρυθμισμένο κλάδο των υπηρεσιών ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες για παραβάσεις σε κλινικές και κέντρα υγείας, ενώ οι δύο γιατροί της συγκεκριμένης κλινικής αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες. Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τον ρόλο και τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ως προς τους ελέγχους και την εποπτεία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση και φορείς υγείας να καταγγέλλουν κενά στην εποπτεία μετά την κατάργηση του ΣΕΥΥΠ. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε επιτροπή για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής, ενώ παρουσίασε και το «Medwatch», ένα σύστημα αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων σε ιατρικές διαφημίσεις και αναρτήσεις.

Ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο έλεγχος της αδειοδότησης και της διαφήμισης δεν αρκεί, καθώς παραμένει το ζήτημα της συστηματικής αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ασθενείς.

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