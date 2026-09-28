Γαλλία - Νέα δημοσκόπηση: Λεπέν εναντίον Μελανσόν στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών

Αναμέτρηση της Μαρίν Λεπέν και του Ζαν-Λικ Μελανσόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας δείχνει νέα δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive, ενόψει της αναμέτρησης του 2027.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνει 35% έως 36% στον πρώτο γύρο, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση του ίδιου ινστιτούτου για την προσεχή εκλογική αναμέτρηση, βρισκόταν στο 33%.

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, καταγράφεται στη δεύτερη θέση με 17% έως 18%, εξασφαλίζοντας σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέτρηση θέση στον δεύτερο γύρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, ένας από τους βασικούς υποψηφίους του κεντρώου χώρου, συγκεντρώνει από 13% έως 16%, ποσοστά που στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεν του επιτρέπουν να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Στα υποθετικά σενάρια δεύτερου γύρου που εξέτασε η έρευνα, η Λεπέν καταγράφεται στο 69% έναντι 31% του Μελανσόν, ενώ σε διαφορετικό υποθετικό ζευγάρι με τον Φιλίπ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 57% και 43%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου για το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο M6 και τον όμιλο RTL.

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου.