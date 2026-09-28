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«Rebound» στο πετρέλαιο - Άνοδος στο φυσικό αέριο, διόρθωση στα μέταλλα
Εμπορεύματα
13:45 - 28 Σεπ 2026

«Rebound» στο πετρέλαιο - Άνοδος στο φυσικό αέριο, διόρθωση στα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom

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«Rebound» και άνοδος πάνω από 3% στο πετρέλαιο τη Δευτέρα (28/9), αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση ειρήνης του Ιράν για επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών και για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 3,7% στα 101,04 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνουν και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI κατά 4,32% στα 96,41 δολάρια το βαρέλι.

«Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται ότι σημείωσαν άλμα μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της ειρηνευτικής πρότασης του Ιράν», δήλωσε ο Χαμάντ Χουσέιν, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα μια πρόταση ειρήνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι αυτή είχε διαβιβαστεί στους Αμερικανούς μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ. Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση, αλλά είπε στο Axios, σε τηλεφωνική συνέντευξη την Κυριακή, ότι αναμένει από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να συμμετάσχουν σε περισσότερες συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

«Ενώ οι αυξημένες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ περιορίζουν ορισμένες από τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές, η ευρύτερη εικόνα είναι ότι η αγορά πετρελαίου παραμένει σε έλλειμμα», δήλωσε ο Χουσέιν.

Όσον αφορά το μέτωπο των συγκρούσεων, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στην Υεμένη δήλωσε νωρίς το Σάββατο ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι με κατεύθυνση προς το βασίλειο.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής ανέκαμψαν το Σεπτέμβριο στα 12,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, καθώς η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύξησαν τις εξαγωγές τους.

Η ανάκαμψη σημειώθηκε μετά την αποκατάσταση των αποστολών μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 7,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυτό το μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η Σαουδική Αραβία διοχέτευσε εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα προς το ανατολικό λιμάνι Ρας Τανουρά, μετά τις επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό East-West.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,4% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI υποχώρησε περισσότερο από 7%, εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, προκειμένου να περιορίσουν τις τιμές-ρεκόρ, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή των αμερικανικών διυλιστηρίων.

Το premium του ευρωπαϊκού gasoil χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο έναντι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έφτασε σε επίπεδο-ρεκόρ, περίπου στα 95 δολάρια το βαρέλι, την περασμένη εβδομάδα, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι στηρίζει την ιδέα της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, με στόχο τη μείωση των τιμών, οι οποίες έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ λόγω της παγκόσμιας έλλειψης προσφοράς.

Η Goldman Sachs ανέφερε ότι, ενώ η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας και του Μεξικού, αποτελούν τους βασικούς προορισμούς για τις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ, ένα σοκ περιορισμού της προσφοράς ντίζελ θα εξαπλωνόταν πιθανότατα γρήγορα και στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, καθώς η Λατινική Αμερική και η Ευρώπη θα αυξήσουν τις αγορές τους από τα εναπομείναντα φορτία ντίζελ χωρών όπως η Ινδία.

«Εκτιμούμε ότι κάθε εβδομάδα απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ θα αυξάνει τις ευρωπαϊκές τιμές χονδρικής του ντίζελ (gasoil ARA) κατά 3 δολάρια ανά βαρέλι, ή λίγο λιγότερο από 2%», πρόσθεσε η τράπεζα.

Σε άλλη εξέλιξη με έντονο γεωπολιτικό ενδιαφέρον, ο ουκρανικός στρατός έπληξε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Ρωσίας στην περιοχή του Κρασνοντάρ, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (28/9) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν νέα σημαντική άνοδο το μεσημέρι της Δευτέρας κατά 2,45% στα 73,84 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 3,04% στα 4,189.80 δολάρια η ουγγιά, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει και το ασήμι υποχωρώντας 4,75% στα 61,72 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός υποχωρεί 2,05% στα 6,6270 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,17% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1371 δολάρια ανά ευρώ, ενώ υποχωρεί έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,07% με την ισοτιμία στα 1,3254 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ανεβαίνει 0,23% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8580 λίρα ανά ευρώ.

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