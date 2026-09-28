ΕΕ: Σταθερό το εμπόριο αγροτικών προϊόντων – Στα €30,1 δισ. το πλεόνασμα στο 7μηνο

Σταθερή παραμένει η εικόνα στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το εμπορικό πλεόνασμα να ενισχύεται, παρά τις διαφορετικές τάσεις που καταγράφονται στις επιδόσεις επιμέρους βασικών κατηγοριών προϊόντων.

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 διαμορφώθηκε στα 30,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ανήλθαν στα 138,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 1,6 δισ. ευρώ ή 1% σε ετήσια βάση. Πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών.

Οι εξαγωγές

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, οι εξαγωγές προς αρκετές αγορές παρουσίασαν αξιοσημείωτη άνοδο.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 251 εκατ. ευρώ ή 22%, με την άνοδο να αποδίδεται κυρίως στο σιτάρι. Παράλληλα, οι εξαγωγές προς την Ουκρανία ενισχύθηκαν κατά 239 εκατ. ευρώ ή 10%, ενώ εκείνες προς την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 235 εκατ. ευρώ ή 7%.

Σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, οι εξαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών υποχώρησαν κατά 1,3 δισ. ευρώ ή 16%. Σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν επίσης στις εξαγωγές χοιρινού κρέατος, ελιών και ελαιολάδου.

Αντίθετα, οι εξαγωγές άλλων ζωικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 549 εκατ. ευρώ ή 11%, ενώ άνοδο κατά 470 εκατ. ευρώ ή 10% σημείωσαν οι εξαγωγές οινοπνευματωδών ποτών και λικέρ.

Οι εισαγωγές

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν σε 108,6 δισ. ευρώ κατά το πρώτο επτάμηνο, μειωμένες κατά 4,5 δισ. ευρώ ή 4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αξία των εισαγωγών από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κακάο υποχώρησε, καθώς οι τιμές του προϊόντος συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και πλέον διαμορφώνονται περίπου στο ήμισυ των υψηλών επιπέδων που είχαν καταγράψει την άνοιξη του 2025.

Από την Ακτή Ελεφαντοστού οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ ή 21%, ενώ από το Καμερούν και τη Νιγηρία σημείωσαν πτώση 46%.

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές από τη Βραζιλία αυξήθηκαν κατά 528 εκατ. ευρώ ή 5%, κυρίως λόγω των υψηλότερων ποσοτήτων σόγιας. Παράλληλα, οι εισαγωγές από την Αργεντινή ενισχύθηκαν κατά 240 εκατ. ευρώ ή 8%, λόγω των ηλιόσπορων.

Σε επίπεδο προϊόντων, οι εισαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών μειώθηκαν κατά 4,8 δισ. ευρώ ή 19%. Μείωση κατά 609 εκατ. ευρώ ή 11% καταγράφηκε και στις εισαγωγές δημητριακών, ενώ οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 308 εκατ. ευρώ ή 19%.

Αντίθετα, οι εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών αυξήθηκαν κατά 587 εκατ. ευρώ ή 3%. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι εισαγωγές μη βρώσιμων προϊόντων για τεχνική χρήση, καθώς και οι εισαγωγές μαργαρίνης και άλλων ελαίων και λιπών.