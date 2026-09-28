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BBC: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του ντίζελ στη Βρετανία
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14:09 - 28 Σεπ 2026

BBC: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του ντίζελ στη Βρετανία

Reporter.gr Newsroom

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Στη Βρετανία, οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε ιστορικό υψηλό και συγκεκριμένα στις 199,18 πένες το λίτρο, σύμφωνα με την αυτοκινητιστική ένωση RAC, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνει το κόστος των καυσίμων.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι τιμές της βενζίνης εξακολουθούν επίσης να αυξάνονται, με το λίτρο να κοστίζει σήμερα 174,13 πένες.

Η επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κατά τους τελευταίους επτά μήνες, ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου χονδρικής σε ολόκληρη την περιοχή, οδηγώντας σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων που παράγονται από πετρέλαιο.

Η RAC ανέφερε ότι οι τιμές του ντίζελ έχουν εισέλθει σε «αχαρτογράφητη περιοχή», υπενθυμίζοντας «πόσο εκτεθειμένο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο σε γεγονότα που συμβαίνουν πολύ μακριά από αυτό».

Η τιμή του ντίζελ έχει πλέον αυξηθεί κατά 59 πένες το λίτρο, ή λίγο λιγότερο από 40%, από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 199,09 πένες τον Ιούνιο του 2022.

Η επιβάρυνση για τους καταναλωτές

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αύξηση «μεταφράζεται» στο ότι το κόστος για να γεμίσει ένα μέσο οικογενειακό αυτοκίνητο με ντίζελ ανέρχεται πλέον σε 110 λίρες, δηλαδή 31 λίρες περισσότερες σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι τιμές της βενζίνης είναι πλέον κατά 41 πένες το λίτρο υψηλότερες σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης, αλλά παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό του 2022.

Ο Σάιμον Γουίλιαμς, επικεφαλής πολιτικής της RAC, δήλωσε ότι το νέο ρεκόρ στην τιμή του ντίζελ «σημαίνει επιβάρυνση όχι μόνο στις αντλίες για τους οδηγούς, αλλά για όλους όσοι αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες που εξαρτώνται από φορτηγά και βαν που κινούνται με ντίζελ».

«Αναμφίβολα, αυτά τα αυξημένα κόστη θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές», δήλωσε στην ίδια κατεύθυνση. Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε ότι οι τιμές στα πρατήρια δεν πρόκειται να μειωθούν έως ότου υπάρξει μια «παρατεταμένη περίοδος χαμηλότερων τιμών πετρελαίου - για αρκετές εβδομάδες και όχι {απλώς} για ημέρες».

Σημειώνεται επίσης ότι οι διεθνείς προμήθειες ντίζελ έχουν περιοριστεί σημαντικά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει περιορίσει τη ροή τόσο αργού πετρελαίου, όσο και διυλισμένου ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία, που είναι επίσης σημαντικός παραγωγός, έχει επιβάλει με τη σειρά της απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας στα διυλιστήριά της, περιορίζοντας περαιτέρω την προσφορά.

Να σημειωθεί ότι το ντίζελ είναι πιο δύσκολο να διυλιστεί από τη βενζίνη και, επειδή χρησιμοποιείται από τον κλάδο των οδικών μεταφορών και στη γεωργία, είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί η ζήτησή του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Παρότι τα τέσσερα διυλιστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου παράγουν περισσότερη βενζίνη από όση χρειάζεται για να καλυφθεί η ζήτηση, δεν παράγουν αρκετό ντίζελ για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας.

Όπως επισημαίνει το BBC, στους βρετανικούς δρόμους κυκλοφορούσαν 15,1 εκατομμύρια οχήματα με κινητήρες ντίζελ στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος από τα 15,7 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες ντίζελ ανέρχονταν σε 9,8 εκατομμύρια, έναντι 10,4 εκατομμυρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

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