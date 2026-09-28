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Πέντε μεγάλα αμυντικά projects εγκρίνει η ΕΕ – Στο επίκεντρο drones, διάστημα και ανατολική πτέρυγα
Ειδήσεις
14:47 - 28 Σεπ 2026

Πέντε μεγάλα αμυντικά projects εγκρίνει η ΕΕ – Στο επίκεντρο drones, διάστημα και ανατολική πτέρυγα

Reporter.gr Newsroom

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Οι χώρες-μέλη της ΕΕ ενέκριναν τη Δευτέρα σχέδια για πέντε πανευρωπαϊκά αμυντικά έργα, που καλύπτουν τους τομείς του διαστήματος, της θάλασσας, της αεράμυνας και της αντιμετώπισης drones. Τα έργα θα είναι πλέον επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Τα «Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος» (EDPCI) επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές χώρες να συνεργάζονται για την ανάπτυξη μεγάλων αμυντικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ήταν υπερβολικά δαπανηρές ή σύνθετες για να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος-μέλος, ανακοίνωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πέντε έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τον πόλεμο με drones και την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και στην ενίσχυση της προστασίας της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

Τα έργα, τα οποία προτάθηκαν αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο, περιλαμβάνουν επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προστασία του θαλάσσιου χώρου και του βυθού, ένα σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας με δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και ένα διαστημικό αμυντικό πρόγραμμα.

«Σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας, τη Νορβηγία και την Ουκρανία, κάνουμε αποφασιστικά βήματα για την προστασία του διαστήματος, του εναέριου χώρου μας, των θαλασσών μας, των υποθαλάσσιων καλωδίων και των πολιτών μας που εξαρτώνται από αυτά», δήλωσε η υπουργός Άμυνας της Ιρλανδίας, Helen McEntee, η οποία εκπροσωπεί την Ιρλανδία στην εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας, έχουν προβλεφθεί 325 εκατ. ευρώ (370 εκατ. δολάρια) για τα EDPCI, ενώ στο μέλλον ενδέχεται να διατεθούν και πρόσθετα κονδύλια.

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