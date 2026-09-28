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ΟΛΠ: Για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών Kunpeng Scholarship με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
Ναυτιλία
13:25 - 28 Σεπ 2026

ΟΛΠ: Για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών Kunpeng Scholarship με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Reporter.gr Newsroom

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Μετά την επιτυχημένη πρώτη χρονιά υλοποίησής του, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. συνεχίζει το Πρόγραμμα Υποτροφιών “Kunpeng Scholarship” για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής. Με την αλλαγή αυτή, περισσότεροι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια υποτροφία για το ξεκίνημα των σπουδών τους, στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης του Οργανισμού για τη στήριξη της νέας γενιάς και των τοπικών κοινωνιών.

Η πρώτη χρονιά του προγράμματος αποτέλεσε την αφετηρία μιας πρωτοβουλίας που συνδέει την αναγνώριση της προσπάθειας των νέων με την έμπρακτη υποστήριξή τους κατά την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Η συνέχισή του για δεύτερο διαδοχικό έτος ενισχύει αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας διάρκεια στη συμβολή της ΟΛΠ Α.Ε. στην εκπαιδευτική πορεία των νέων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Βασικό στοιχείο του φετινού προγράμματος είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε η δυνατότητα συμμετοχής να καλύπτει μεγαλύτερο εύρος οικογενειών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι είναι δημότες των Δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η συνέχιση και διεύρυνση του Προγράμματος Υποτροφιών εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΟΛΠ Α.Ε., με έμφαση στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση των δεσμών του λιμανιού με τις γειτονικές του κοινότητες. Η φετινή μάλιστα υλοποίηση του Προγράμματος, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ, και επιλογή των 10 υποτρόφων, με ατομική υποτροφία 3.000 ευρώ έκαστος, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη στρατηγική επένδυση και τη διαχείριση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς από την COSCO SHIPPING. Στόχος παραμένει η υποστήριξη των νέων ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο επόμενο βήμα της σταδιοδρομίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως τις 30 Οκτωβρίου ώρα 16:30μμ. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, η διαδικασία υποβολής και το έντυπο της αίτησης θα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΛΠ Α.Ε: https://www.olp.gr/el/etairiki-ypefthynotita/neo-programma-ypotrofion-olp-a-e-2026-2027

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 16:22
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