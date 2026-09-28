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Universal: Πάνω από $5 δισ. οι παγκόσμιες εισπράξεις για τρίτη φορά στην ιστορία της
Επιχειρήσεις
14:35 - 28 Σεπ 2026

Universal: Πάνω από $5 δισ. οι παγκόσμιες εισπράξεις για τρίτη φορά στην ιστορία της

Reporter.gr Newsroom

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Τα έσοδα της Universal από τις κινηματογραφικές παραγωγές που διανέμει παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολάρια, για τρίτη φορά στην ιστορία του στούντιο. Παράλληλα, η Universal είναι το πρώτο κινηματογραφικό στούντιο που καταφέρνει να υπερβεί το συγκεκριμένο ορόσημο το 2026.  

Με βάση τα στοιχεία των εισπράξεων της τρέχουσας εβδομάδας, οι ταινίες που διανέμονται από τη Universal έχουν αποφέρει μέχρι σήμερα 1,788 δισ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 3,218 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Variety.

Η ισχυρή πορεία στο box office αποδίδεται στις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες των Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation και Focus Features. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι ταινίες «The Odyssey», «The Super Mario Galaxy Movie», «Michael» και «Minions & Monsters», αλλά και παραγωγές που εξελίχθηκαν σε απρόσμενες εμπορικές επιτυχίες, όπως το «Obsession».

Σε μια χρονιά κατά την οποία μόλις πέντε ταινίες έχουν ξεπεράσει το όριο του 1 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις, η Universal έχει διανείμει τις τρεις από αυτές: τα «The Odyssey», «The Super Mario Galaxy Movie» και «Michael». Την πεντάδα συμπληρώνουν τα «Spider-Man: Brand New Day» των Sony/Marvel και «Toy Story 5» των Disney/Pixar.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε στην πιο εμπορικά επιτυχημένη ταινία στην ιστορία της Universal, έχοντας συγκεντρώσει 1,7 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των ταινιών της MPA (Ένωσης Κινηματογραφικών Παραγωγών Αμερικής) με τις υψηλότερες παγκόσμιες εισπράξεις όλων των εποχών.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι επιδόσεις του «Obsession» του Κάρι Μπάρκερ, το οποίο απέφερε 519 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και κατέστη η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία της Focus Features, αλλά και της συνεργασίας Blumhouse-Atomic Monster. Το θρίλερ σχέσεων γυρίστηκε με προϋπολογισμό μικρότερο του 1 εκατ. δολαρίων και συγκαταλέγεται στις παραγωγές με την υψηλότερη κερδοφορία για το 2026.

Την ίδια στιγμή, η ταινία «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον έχει συγκεντρώσει παγκόσμιες εισπράξεις 1,028 δισ. δολαρίων. Η παραγωγή της Lionsgate, με τη Universal να έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή, ξεπέρασε το «Bohemian Rhapsody» και έγινε η μουσική βιογραφία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία.

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