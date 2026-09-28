Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Ο ρωσικός βομβαρδισμός στόχων στην Ουκρανία το τελευταίο εικοσιτετράωρο σκότωσε τουλάχιστον έξι αμάχους και τραυμάτισε άλλους 53, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα (28/9), ενώ ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε από την πλευρά του ότι σημείωσε νέες επιτυχίες σε πρόσφατη επιχείρησή του στη γραμμή του μετώπου.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά από μία εβδομάδα διπλωματικών προσπαθειών στα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αυτό το φόντο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πιθανότητες να σημειωθεί γρήγορη πρόοδος προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας είναι δυσοίωνες, μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.

«Η Ουκρανία θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες», δήλωσε συγκεκριμένα ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι προχώρησε στην ανατολική γραμμή του μετώπου

Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι θέσεις στο πεδίο της μάχης έχουν αλλάξει ελάχιστα από πέρυσι, εν μέρει επειδή σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών περιορίζουν δραστικά τις μετακινήσεις των στρατευμάτων. Ωστόσο, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπέλυσαν πρόσφατα επίθεση, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Βιβάλντι», σε τμήμα της γραμμής του μετώπου μήκους 1.250 χιλιομέτρων.

Το Τρίτο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι ανακατέλαβε άλλα 51 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις ρωσικές δυνάμεις, ανεβάζοντας τη συνολική έκταση που έχει ανακαταληφθεί σε 176 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την έναρξη της επίθεσης, πριν από αρκετούς μήνες.

Οι αναφερόμενες επιτυχίες σημειώθηκαν στην περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, την οποία ο πολυπληθέστερος ρωσικός στρατός προσπαθεί ανεπιτυχώς να κατακτήσει.

Ρώσοι αξιωματούχοι δε προχώρησα άμεσα σε κάποιο σχόλιο αναφορικά με τον ουκρανικό ισχυρισμό.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα χωριά Νοβοβοντιάνοε στην περιοχή του Ντονέτσκ και Ουλάνοβε στη βόρεια περιοχή του Σούμι.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Σημειώνεται ότι οι αδιάκοπες επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πόλεις και κωμοπόλεις αποσκοπούν στην εξάντληση της αντίστασης της Ουκρανίας και στην παράλυση της ουκρανικής οικονομίας. Οι επιθέσεις αποσκοπούν επίσης στον περιορισμό των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας, αν και ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν ελλείψεις τροφίμων σε χώρες που εξαρτώνται από τις ουκρανικές εισαγωγές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, καθώς και πρατήρια καυσίμων στην ουκρανική πρωτεύουσα. Ένας κόμβος διανομής της ταχυδρομικής υπηρεσίας Nova Poshta επλήγη στη νότια πόλη της Οδησσού, ανέφερε.

Ο ρωσικός στρατός έπληξε επίσης ένα φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα και ένα ακόμη στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις πλήττουν τακτικά κατοικημένες περιοχές. Από τη δικής της πλευρά ωστόσο, η Μόσχα υποστηρίζει ότι στοχοποιεί αποκλειστικά εγκαταστάσεις που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες.

Ρωσικές επιθέσεις αφήνουν νεκρούς και τραυματίες σε ολόκληρη την Ουκρανία

Οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Κιέβου σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν οκτώ, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα συγκρότημα γραφείων στο κέντρο του Ντνίπρο κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 12, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ρωσική επίθεση σε εννιαώροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο τραυμάτισε άλλους 38 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ.

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο έφηβες, τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε κατοικημένη περιοχή στην περιοχή Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας το βράδυ της Κυριακής, δήλωσε ο Βιατσεσλάβ Τσάους, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Η Ουκρανία πλήττει στόχους στη νοτιοδυτική Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικό έδαφος έπληξαν δύο αμυντικά εργοστάσια στις περιοχές Τούλα και Βορόνεζ, καθώς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κρασνοντάρ, όλες στη νότια και δυτική Ρωσία.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένα αποθήκες καυσίμων και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας της Μόσχας και της πολεμικής της προσπάθειας.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πυρκαγιές σε τρεις εγκαταστάσεις υποδομών στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, δήλωσαν τη Δευτέρα τοπικοί αξιωματούχοι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, χωρίς να προσδιορίσουν τις τοποθεσίες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 254 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.