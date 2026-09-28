ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μας έχει 11 μέρες στο... «περίμενε» για το ενεργειακό κόστος

Στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την στήριξη των πολιτών απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος αναφέρθηκε τη Δευτέρα (18/9) ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε την υποχρέωση της κυβέρνησης να δίνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σχετικά με προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως εν προκειμένω το ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, επανέλαβε ότι αυτές οι λύσεις θα δίνονται «με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας».

Παράλληλα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για παιχνίδι πλειοδοσίας σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης τονίζοντας ότι «δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι».

Με φόντο τα παραπάνω, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει καταθέσει ρεαλιστικό σχέδιο στήριξης των πολιτών, ενώ επιτέθηκε στον κ. Μαρινάκη, σημειώνοντας:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ομολόγησε και σήμερα την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνουν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Να του θυμίσουμε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο κ. Μητσοτάκης ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και προσδιόρισε για τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας την εξειδίκευση αυτών των μέτρων. Έντεκα μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο… "περίμενε"».

Όσον αφορά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς προσέθεσε:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών με:

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.

Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.»

Στρέφοντας εκ νέου τα «βέλη» του προς την κυβέρνηση, σχολίασε πως:

«Η κυβέρνηση οφείλει να το λάβει υπόψη άμεσα και ας αφήσει τις ρητορικές του φαιδρότητες ο κ. Μαρινάκης. Ούτως ή άλλως είναι πολλάκις εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη, που τη μια δήλωναν ότι ο ΕΦΚ δεν επιτρέπεται να μειωθεί, μετά αναγνώριζαν ότι μπορεί να μειωθεί και κατέληξαν να πετούν τη μπάλα στις Βρυξέλλες»

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για «ρεσιτάλ αμετροέπειας και αλαζονείας», ενώ κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα πως «έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες».

Ειδικότερα, σημείωσε:

«Όσον, δε, αφορά στο ρεσιτάλ αμετροέπειας και αλαζονείας απέναντι στους πολίτες, τους οποίους οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάφτισαν "κακομοίρηδες" και τους κουνάνε το δάχτυλο, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες. Συνεπώς, οι συγγνώμες μετά από τρεις ημέρες διάστημα κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρείχε πλήρη κάλυψη, είναι εμπαιγμός και προφάσεις εν αμαρτίαις.»