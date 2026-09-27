ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα WSJ: Οι απειλές Γκιλφόιλ στον Παπασταύρου είναι εξαιρετικά σοβαρές

Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, και της Ελλάδας, είναι εξαιρετικά σοβαρές και η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά, αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τονίζει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κ. Γκίλφοϊλ, τον περασμένο Μάρτιο, απείλησε ευθέως τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του, λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, την εξής φράση: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον Κάθετο Διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κι ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Γκίλφοϊλ, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες.