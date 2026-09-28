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Κούλογλου: Κατέθεσε μήνυση κατά τις ισραηλινής NSO για την παρακολούθησή του μέσω Pegasus
Ειδήσεις
12:33 - 28 Σεπ 2026

Κούλογλου: Κατέθεσε μήνυση κατά τις ισραηλινής NSO για την παρακολούθησή του μέσω Pegasus

Reporter.gr Newsroom

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Μήνυση κατά της κατασκευάστριας εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, NSO, κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου.  

Η μήνυση αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των προφορικών συνομιλιών, καθώς και με την παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα. Παράλληλα, περιλαμβάνει καταγγελίες για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στα αδικήματα που περιλαμβάνονται στη μήνυση συγκαταλέγονται και περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Τι αναφέρεται στη μήνυση:

«Με την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού Pegasus στη συσκευή μου, οι δράστες επενέβησαν χωρίς δικαίωμα στο πληροφοριακό σύστημα και στα συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αυτό περιείχε, αποκτώντας γνώση και πρόσβαση στο σύνολο σχεδόν των προσωπικών μου δεδομένων, όπως επικοινωνίες, επαφές, φωτογραφίες, ημερολόγια, έγγραφα, στοιχεία γεωεντοπισμού και λοιπά δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα ή διακινούνταν μέσω της συσκευής. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά περιλάμβαναν και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας, αλλά και δεδομένα που αφορούσαν την επαγγελματική και πολιτική μου δραστηριότητα ως μέλους της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργοποιούν ανά πάσα στιγμή την κάμερα του κινητού μου τηλεφώνου, απέκτησαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κάθε στιγμή της ιδιωτικής μου ζωής.

Επιπλέον, η παράνομη αυτή επεξεργασία ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να δημιουργήσει κίνδυνο για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 38 Ν. 4624/2019, δεδομένου ότι έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα της συμμετοχής μου στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA, η οποία είχε ως αποστολή τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης κατασκοπευτικών λογισμικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυνατότητα πρόσβασης στις επικοινωνίες, στα έγγραφα και στις πληροφορίες που σχετίζονταν με τις εργασίες της Επιτροπής ήταν αντικειμενικά ικανή να επηρεάσει την ανεξάρτητη άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, την ελεύθερη διερεύνηση υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος και, κατ’ επέκταση, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών» υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων στη μήνυση.

Επιπλέον ο κ. Κούλογλου αναφέρει: «Τη συσκευή αυτή χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα που συμμετείχα ως αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Pegasus, Predator και άλλων αντίστοιχωνλογισμικών παρακολούθησης (PEGA Committee). Η παραβίαση της συσκευής μου διαπιστώθηκε κατόπιν εξειδικευμένης εγκληματολογικής εξέτασης (forensic analysis) που διενεργήθηκε από το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο Citizen Lab της Σχολής Παγκόσμιων Υποθέσεων και Δημό´σιας Πολιτικής Munk του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Η εξέταση αυτή κατέδειξε ότι η συσκευή μου μολύνθηκε επιτυχώς με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus στις ή περί τις 21 Οκτωβρίου 2022, καθώς και εκ νέου στις 6 και 7 Μαρτίου 2023».

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