Γεραπετρίτης για καλώδιο: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου από την Τουρκία

Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου θα προχωρήσει, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες NAVTEX για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου.

Μιλώντας στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «εύλογο ενδιαφέρον» για την υλοποίησή του, καθώς αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

«Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ό,τι απαιτηθεί από την ελληνική, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει».

«Δεν νοείται παρεμπόδιση ευρωπαϊκού έργου»

Αναφερόμενος στις τουρκικές αντιδράσεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο υπουργός Εξωτερικών επικαλέστηκε το Διεθνές Δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αυτού του τύπου δεν μπορούν να παρεμποδίζονται.

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αυτού του τύπου είναι ελεύθερες, δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα θα αναλάβει, κατά λόγον αρμοδιότητας, την αδειοδότηση του έργου και την έκδοση των αναγκαίων NAVTEX για την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου αυτού. Ό,τι απαιτηθεί από την ελληνική, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει», σημείωσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. «Δεν νοείται, και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό, παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δη από μια χώρα, η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

«Είναι απολύτως αυτονόητο ότι οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να εφαρμοστούν και εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τους κανόνες αυτούς δεν είναι νοητοί», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη μεταβολή του τόνου από την πλευρά της Άγκυρας, μετά τη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και γείτονας και όχι αντίπαλος.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η ελληνική θέση παραμένει σταθερή υπέρ του διαλόγου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι προϋπόθεση για τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας είναι η τήρηση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. «Εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματίας, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό άλλωστε συμφωνήσαμε το 2023 να ξεκινήσουμε μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, με πυλώνες, με χρονοδιαγράμματα, με λογοδοσία, με ευθύνη, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα».

Όπως σημείωσε, κατά την τελευταία τριετία, παρά τις εντάσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, «καταφέραμε να μην έχουμε μείζονες κρίσεις στο πεδίο».

«Επιμένουμε στη θέση αυτή ότι θα πρέπει οι δίαυλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού», είπε.

«Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να επιλύονται «στη βάση κανόνων και όχι προβολής ισχύος».

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Ναι, είναι καλοδεχούμενη η ήπια ρητορική. Ναι, είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και πρέπει να την υπηρετήσουμε. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Το Διεθνές Δίκαιο είτε εφαρμόζεται καθολικά είτε δεν υπάρχει».

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε παράλληλα ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει το διεθνές της αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια, αναφερόμενος στην οικονομία, την άμυνα και τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας.

«Πλέον η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά ισχυρή χώρα στον κόσμο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί και σε «πάροχο ασφάλειας» για γειτονικές χώρες και χώρες του Κόλπου.

Η εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έχει ρόλο στη διαδικασία. «Ο ρόλος της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι εξαιρετικά κρίσιμος στη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα», είπε.

Όπως ανέφερε, για την Αθήνα είναι σημαντικό ο επόμενος Γενικός Γραμματέας να ενισχύσει τη διεθνή πολυμέρεια και την εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να δώσει «πρωτεύουσα σημασία» στην επίλυση του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στις τριμερείς συναντήσεις που είχε στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Κύπριο ομόλογό του, με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ιορδανίας και της Αιγύπτου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και η σημασία της Μεσογείου ως διαδρόμου διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

«Η Μεσόγειος αποτελεί ουσιαστικά τον δρόμο της μεγάλης διασυνδεσιμότητας των τριών ηπείρων, Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας», ανέφερε.

Ο υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η Ελλάδα διατηρεί σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις αραβικές χώρες.

«Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι αξιόπιστος συνομιλητής όλων. Την ίδια στιγμή που έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αναπτύσσουμε και βαθείς δεσμούς με όλο τον αραβικό κόσμο», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής παρουσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και απευθύνθηκε στην ελληνική Ομογένεια.

«Θα ήθελα να μεταφέρω στους συμπατριώτες μου, την ελληνική Ομογένεια, ότι θα πρέπει να είναι περήφανοι για την πατρίδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας διπλωματίας», ανέφερε.

«Μεριμνούμε πάντα ώστε η Ελλάδα να μεγαλώνει, να γίνεται πιο δυνατή και η φωνή της να έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.