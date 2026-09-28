ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ

Στην Ευρώπη, ένα «διογκούμενο κύμα» οικονομικών μέτρων κατά προϊόντων προερχόμενων από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη αντανακλά την ευρύτερη δυσαρέσκεια για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη παρά τη φαινομενική κατάπαυση του πυρός.

Πιο αναλυτικά, όπως υπογραμμίζει σε σχετικό της ρεπορτάζ η ισραηλινή Haaretz «με την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους οικισμούς, η οποία αφορά ανοιχτά τα κατεχόμενα εδάφη, οι εκκλήσεις για πολιτιστικά και αθλητικά μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ συνολικά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή δυσαρέσκεια για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τις εισαγωγές προϊόντων από τους οικισμούς, αρχής γενομένης από τις 22 Σεπτεμβρίου. Όπως δήλωσαν Ολλανδοί αξιωματούχοι, στόχος της απόφασης είναι να ευθυγραμμιστεί η εμπορική πολιτική της χώρας με το διεθνές δίκαιο, βάσει του οποίου οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι.

Ειδικότερα, η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά μόνο τις εισαγωγές από τους οικισμούς, αλλά επίσης την πώληση ή αγορά προϊόντων από αυτούς, την παροχή υπηρεσιών που διευκολύνουν το εμπόριο των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και την παράκαμψη των απαγορεύσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Όσον αφορά δε την αυστηρότερα των παραπάνω μέτρων σημειώνεται ότι αφορά και τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών. Οι τελωνειακές αρχές θα έχουν την εξουσία να ελέγχουν τους τουρίστες που φτάνουν στην Ολλανδία για την κατοχή τέτοιων προϊόντων και να προχωρούν σε κατάσχεσή τους.

Να σημειωθεί ότι η Ολλανδία είναι η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει τέτοια μέτρα, μετά την Ισπανία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο.

Το ιστορικό των ευρωπαϊκών κυρώσεων

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση της Ολλανδίας προηγήθηκε της ανακοίνωσης, νωρίτερα αυτό το μήνα, από άλλες 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, ότι σχεδιάζουν επίσης να απαγορεύσουν τα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Συγκεκριμένα, σε κοινή τους δήλωση οι χώρες ανέφεραν ότι έλαβαν την παραπάνω απόφαση λόγω «άνευ προηγουμένου επιπέδων βίας από εποίκους και επέκτασης των οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της απαράδεκτης απόφασης να δημοσιευθούν διαγωνισμοί για το σχέδιο οικισμού Ε1», το οποίο θα συνέδεε την Ιερουσαλήμ με το Μααλέ Αντουμίμ και θεωρείται ευρέως ως ένα βήμα που θα διέκοπτε την εδαφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης υπονομεύουν τη δυνατότητα εφαρμογής λύσης δύο κρατών και ότι οι υπογράφουσες χώρες αντιτίθενται σθεναρά σε οποιοδήποτε βήμα θα συνιστούσε de facto προσάρτηση οποιουδήποτε τμήματος της Δυτικής Όχθης.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Βρετανίας να διακόψει τις εμπορικές της σχέσεις με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σηματοδότησε την πιο έντονη απομάκρυνση της χώρας από τον παραδοσιακό της ρόλο ως υποστηρικτή του Ισραήλ στην περιοχή.

Σε αυτό το φόντο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του οφείλει να υπερασπιστεί το δίκαιο απέναντι στην αδικία, υπογραμμίζοντας ότι η στάση της βρετανικής κυβέρνησης αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της χώρας στη διεθνή σκηνή.

Επιπλέον, νωρίτερα το Σεπτέμβριο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είχε συγκρίνει τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη με την με τη ρωσική κατοχή της Κριμαίας, επισημαίνοντας ότι η επιβολή της απαγόρευσης των εμπορικών σχέσεων με τους οικισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί «στάση αρχών» για την Ένωση.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την περασμένη βδομάδα, 61 ακόμη εταιρείες συμπεριλήφθηκαν στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» του ΟΗΕ, καθώς σύμφωνα με τον Οργανισμό εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων μέσω επιχειρηματικών σχέσεων με ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Επισημαίνεται ότι η οικονομική σημασία αυτών των μέτρων δεν είναι ακόμη σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ και το 2024 το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 42 δισ. ευρώ. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ποιο ποσοστό αυτού του συνολικού όγκου αφορά προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τους οικισμούς.

Η αντίδραση του Ισραήλ στις κυρώσεις

Όλα τα παραπάνω έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ βρίσκεται -σύμφωνα με τη Haaretz- στην πρώτη γραμμή της ισραηλινής αντίδρασης στο κύμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιχειρούν να διαμορφώσουν εξατομικευμένες απαντήσεις για καθεμία από τις χώρες που επέβαλαν μποϊκοτάζ στο Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν και άλλες χώρες από το να ακολουθήσουν αντίστοιχες πολιτικές.

Ο Σάαρ επέκρινε σφοδρά την απόφαση της Ολλανδίας, την οποία χαρακτήρισε «αντισημιτική» και διέταξε την απομάκρυνση των Ολλανδών εκπροσώπων από το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης για τη Γάζα, ενώ την Κυριακή (27/9) προχώρησε και στην ανάκληση των διπλωματικών διαπιστευτηρίων που χορηγεί στους Ολλανδούς εκπροσώπους με έδρα τη Ραμάλα.

Όπως σημειώνεται, πολλοί ξένοι διπλωμάτες που υπηρετούν στη Ραμάλα ή αλλού στα εδάφη της Παλαιστινιακής Αρχής ζουν στην Ιερουσαλήμ ή στο Τελ Αβίβ και η κίνηση αυτή θα μπορούσε να διαταράξει το έργο τους.

Ωστόσο, απέναντι στις βρετανικές κυρώσεις επέλεξε μια σκληρότερη απάντηση. Διέταξε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τερμάτισε τη συμμετοχή της Βρετανίας στην εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής και απαγόρευσε την είσοδο 12 Βρετανών πολιτών στο Ισραήλ.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές», δήλωσε ο Σάαρ. «Κάθε χώρα που ενεργεί με εχθρικό και μονομερή τρόπο εναντίον του Ισραήλ θα χάσει επιρροή και σημασία στην περιοχή».

Μποϊκοτάζ σε πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα

Παράλληλα με την οικονομική σύγκρουση, συνεχίζονται οι προσπάθειες επιβολής πολιτιστικών και αθλητικών μποϊκοτάζ στο Ισραήλ. Ωστόσο, η ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση ΝΠΟ έστειλε ένα συμφιλιωτικό μήνυμα την περασμένη εβδομάδα, όταν ανακοίνωσε ότι η χώρα θα συμμετάσχει στην επόμενη Γιουροβίζιον, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, αφού είχε μποϊκοτάρει την προηγούμενη διοργάνωση.

Στον αντίποδα, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρει τη Γιουροβίζιον του 2027, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ιρλανδία: «Οι παίκτες μας ευαισθητοποίησαν ολόκληρο τον κόσμο»

Την ίδια ώρα, η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας στο πλαίσιο του Nations League, είχε έντονο πολιτικό «άρωμα», επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά ότι ο χώρος του αθλητισμού δεν παραμένει ανεπηρέαστος από πολιτικά γεγονότα.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε ότι οι παίκτες του «ευαισθητοποίησαν ολόκληρο τον κόσμο», αφού επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στις καθιερωμένες τυπικές διαδικασίες -όπως χειραψίες και ανταλλαγή σημαιών- πριν την έναρξη του αγώνα.

Μάλιστα, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές έσκυψαν τα κεφάλια τους, πριν από την επιβλητική νίκη του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος με 0-3 επί του Ισραήλ.

Όπως επισημαίνει το BBC, οι παίκτες της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας είχαν δεχθεί εκκλήσεις ήδη από το Φεβρουάριο -οπότε και ανακοινώθηκε η κλήρωση της ομάδας τους με το Ισραήλ- να αποσυρθούν από τους αγώνες λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα, καθώς η εκστρατεία «Stop The Game», που διοργανώνεται από την ομάδα πίεσης Irish Sport for Palestine, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική.

Η απόφαση να διεξαχθεί ο αγώνας δεν φαίνεται να σηματοδοτεί κάποια αλλαγή στη στάση της Ιρλανδίας απέναντι στο Ισραήλ. Αντίθετα, προέκυψε από το γεγονός ότι, εάν η ομάδα αρνούνταν να αγωνιστεί, θα μπορούσε να της επιβληθεί αυστηρή ποινή, η οποία θα κυμαινόταν από ένα μεγάλο πρόστιμο έως την αποβολή της από το Nations League. Ένα τέτοιο μποϊκοτάζ θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τον ρόλο της Ιρλανδίας ως μίας από τις διοργανώτριες χώρες του Euro 2028.

Οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές επέλεξαν να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια, τα οποία, όπως δήλωσε το Σάββατο (26/9) ο διευθύνων σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI), Ντέιβιντ Κούρελ, αποτέλεσαν μια κίνηση «σε αναγνώριση όλων των ζωών που χάθηκαν στη Γάζα».

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Στη «σκιά» των νέων αποκαλύψεων για την 7η Οκτώβρη

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω γεγονότα έλαβαν χώρα την ίδια ώρα που ρεπορτάζ της Wall Street Journal υποστήριξε ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει δις την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για επερχόμενη επίθεση της Χαμάς πριν την 7η Οκτώβρη.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων προειδοποιήσεων που είχε αποστείλει το βασίλειο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Ισραήλ.

Το παραπάνω ρεπορτάζ κυκλοφόρησε ευρέως στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πυροδοτώντας μάλιστα και διαδηλώσεις την Κυριακή (27/9) στο Τελ Αβίβ σε βάρος του Νετανιάχου, με τους συγκεντρωμένους να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ότι αγνόησε τις σχετικές προειδοποιήσεις.