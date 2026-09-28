ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων
Ειδήσεις
15:39 - 28 Σεπ 2026

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου (Λογγού) - Καμένα Βούρλα, με σκοπό την ετήσια συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Αναλυτικότερα:

  1. Την Τρίτη 29, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 από τις 07:30 έως και τις 19:00, θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αγίου Κωνσταντίνου-Λογγού (165,8ο χλμ.) έως και τον Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων (180,1ο χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι οδηγοί με κατεύθυνση τη Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λογγού και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

  1. Την Τρίτη 6, την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 από τις 07:30 έως και τις 19:00, θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Δυτικό Η/Κ Καμένων Βούρλων (180,1οχλμ.) έως και τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου–Λογγού (165,8ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι οδηγοί με κατεύθυνση την Αθήνα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Επιπλέον, επισημαίνουμε πως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των προαναφερθέντων ρυθμίσεων, τόσο ο μετωπικός όσο και ο πλευρικός σταθμός διοδίων της Τραγάνας, θα λειτουργεί με μειωμένα κόμιστρα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από την Τρίτη (22/9) λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από την Τρίτη (22/9) λόγω ασφαλτικών εργασιών

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί το Σαββατοκύριακο
Ειδήσεις

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:18

What If Fest: Με μεγάλη ανταπόκριση ολοκληρώθηκε το διήμερο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:16

Πάιατ για δημοσίευμα WSJ: Αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:08

Στασινός για υδατορέματα: Βάζουμε τέλος στο χάος δεκαετιών - Το ΤΕΕ εκτελεστικός βραχίονας της ανθεκτικότητας της χώρας

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:08

Γαλλία: Μαζικές απεργίες ενόψει του προϋπολογισμού που «κόβει» €54 δισ.

Πολιτική
28/09/2026 - 16:04

Κυρανάκης: Τρεις επιθέσεις σε γραφεία της ΝΔ μέσα σε 24 ώρες – Η ΝΔ δεν εκφοβίζεται

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:04

Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή – «Καμπανάκι» για κόστος στέγασης και δημογραφικό

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 15:54

ΟΕΕ: Nα μετατεθούν οι προθεσμίες για ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακό δελτίο αποστολής

Ακίνητα
28/09/2026 - 15:52

«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως €46.000

Οικονομία
28/09/2026 - 15:47

DBRS: Η Ελλάδα «τρέχει» ταχύτερα από την Ευρώπη – Ανάπτυξη 1,8% για το 2026-2027

Ειδήσεις
28/09/2026 - 15:39

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων

Ανεμοδείκτης
28/09/2026 - 15:36

Κάπως «φλου» οι κυβερνητικές απαντήσεις για Γκίλφοϊλ-WSJ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 15:34

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Πολιτική
28/09/2026 - 15:23

Τσίπρας: Αν μια μικρή μειοψηφία συνεχίσει να συσσωρεύει τον πλούτο, η κοινωνική συνοχή θα διαλυθεί 

Πολιτική
28/09/2026 - 15:18

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μας έχει 11 μέρες στο... «περίμενε» για το ενεργειακό κόστος

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 15:07

Nvidia: Στα $235 δισ. το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως το 2028

Ειδήσεις
28/09/2026 - 14:49

ΕΕ: Σταθερό το εμπόριο αγροτικών προϊόντων – Στα €30,1 δισ. το πλεόνασμα στο 7μηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 14:47

Πέντε μεγάλα αμυντικά projects εγκρίνει η ΕΕ – Στο επίκεντρο drones, διάστημα και ανατολική πτέρυγα

Οικονομία
28/09/2026 - 14:47

ΥΠΕΘΟΟ: Ανέκαθεν ανοιχτή η κυβέρνηση σε κάθε έλεγχο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 14:42

Επίσκεψη Τσίπρα στο ΕΕΑ: Στο επίκεντρο ακρίβεια, ενέργεια και χρηματοδότηση των ΜμΕ

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 14:35

Universal: Πάνω από $5 δισ. οι παγκόσμιες εισπράξεις για τρίτη φορά στην ιστορία της

Πολιτική
28/09/2026 - 14:31

Δένδιας: Η ΕΕ να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από το Νότο

Πολιτική
28/09/2026 - 14:11

Μαρινάκης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης

Ειδήσεις
28/09/2026 - 14:09

BBC: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του ντίζελ στη Βρετανία

Νομίσματα
28/09/2026 - 14:05

Υποχωρεί η αγορά κρυπτονομισμάτων – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:56

Γαλλία - Νέα δημοσκόπηση: Λεπέν εναντίον Μελανσόν στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:48

Bank of America: «Βλέπει» νέες αυξήσεις επιτοκίων από Fed και ΕΚΤ

Εμπορεύματα
28/09/2026 - 13:45

«Rebound» στο πετρέλαιο - Άνοδος στο φυσικό αέριο, διόρθωση στα μέταλλα

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 13:35

Allwyn: Αγόρασε 1,18 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι €14,42 εκατ. σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:27

ΕΕ: Στα σκαριά νέος μηχανισμός τύπου ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών

Ναυτιλία
28/09/2026 - 13:25

ΟΛΠ: Για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών Kunpeng Scholarship με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ