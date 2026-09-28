ΕΕ: Στα σκαριά νέος μηχανισμός τύπου ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μια ευρύτερη απάντηση στις ρωσικές ενέργειες δολιοφθοράς, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς εντείνεται η συζήτηση για την αντιμετώπιση απειλών που παραμένουν κάτω από το όριο μιας ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διαβουλεύσεων των υπουργών Άμυνας της ΕΕ για ένα νέο «Πρωτόκολλο Έκτακτης Ασφάλειας», την ώρα που η Λετονία προειδοποιεί για εντεινόμενες προσπάθειες επιρροής που συνδέονται με το Κρεμλίνο, ενόψει των εκλογών της.

Διαμορφώνεται το «Πρωτόκολλο Έκτακτης Ασφάλειας»

Όπως μεταδίδει η Financial Times, η ΕΕ προτείνει έναν νέο μηχανισμό για τον καλύτερο συντονισμό μιας συλλογικής ευρωπαϊκής αντίδρασης σε επιθετικές ενέργειες που δεν φτάνουν στο επίπεδο εκείνο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ, του Άρθρου 5.

Ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η Ένωση εξετάζει τρόπους για την εναρμόνιση και τον συγχρονισμό της αντίδρασής της, καθώς και νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως «υβριδικό πόλεμο». Οι υπουργοί συζητούν την ιδέα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές επιχειρήσεις θολώνουν ολοένα περισσότερο τα όρια μεταξύ ειρήνης και σύγκρουσης.

Αξιωματούχοι και διπλωμάτες διερωτώνται κατά πόσο οι υφιστάμενες μέθοδοι αποτροπής, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό για την αντιμετώπιση συμβατικών στρατιωτικών απειλών, επαρκούν για μια μορφή επιθετικότητας που περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, εμπρησμούς και πλήγματα σε υποδομές.

Στα περιστατικά που έχουν ενισχύσει τη σχετική συζήτηση περιλαμβάνονται η δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία και η αποτροπή επίθεσης με εκρηκτικό drone σε γερμανικό αεροδρόμιο, περιστατικά που ανέδειξαν τις ευπάθειες κρίσιμων πολιτικών υποδομών.

Παρότι 23 χώρες ανήκουν τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ, αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές απέναντι σε οποιαδήποτε επικάλυψη με τον βασικό ρόλο της Συμμαχίας. Παράλληλα, ωστόσο, ενισχύεται η υποστήριξη για έναν ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ στην προστασία πολιτικών υποδομών και υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η προστασία των αεροδρομίων από διαταραχές που προκαλούνται από μη στρατιωτικά drones και η ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων ύδρευσης απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η Λετονία προειδοποιεί για ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης

Η Λετονία προειδοποιεί για έξαρση της ρωσικής παραπληροφόρησης ενόψει των εκλογών της επόμενης εβδομάδας. Οι αρχές της χώρας εκφράζουν ανησυχίες ότι η Μόσχα επιχειρεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη σε μια χώρα με σημαντική ρωσόφωνη μειονότητα.

Η ανησυχία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο στις χώρες της Βαλτικής, όπου η ΕΕ έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψευδών αφηγημάτων μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται και ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, η παραπληροφόρηση εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή.

Λετονοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει εδώ και μήνες μηνύματα που παρουσιάζουν τους ρωσόφωνους κατοίκους της χώρας ως θύματα διακρίσεων και οικονομικής περιθωριοποίησης, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι η στήριξη της Ρίγας προς την Ουκρανία πλήττει τους απλούς πολίτες.

Έρευνα του The Insider υποστηρίζει ότι Ρώσοι προπαγανδιστές εμφανίζονται στο Telegram ως δυσαρεστημένοι Λετονοί πολίτες και εκτιμά ότι ελέγχουν περίπου το ένα τρίτο των κοινωνικοπολιτικών καναλιών της χώρας που εξετάστηκαν. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, ξεπερνά το 65% μεταξύ των ρωσόφωνων καναλιών.

Η Ρίγα έχει απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς ως «προπέτασμα καπνού» και υποστηρίζει ότι η ευρύτερη προσπάθεια χειραγώγησης αντανακλά την απογοήτευση του Κρεμλίνου από τη στήριξη των χωρών της Βαλτικής προς την Ουκρανία.

Η Εσθονία αναμένεται επίσης να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οδεύει προς εκλογές τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Προς ένα ευρωπαϊκό μοντέλο συντονισμένης ασφάλειας

Οι προτάσεις της Κομισιόν περιλαμβάνουν από τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων έως την εναρμόνιση πολιτικών, με στόχο την ταχύτερη διασυνοριακή αντίδραση και την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων συστημάτων.

Η συζήτηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και του συντονισμού στον τομέα της ασφάλειας, πέρα από τα αυστηρά εθνικά μέτρα, καθώς οι πιέσεις που συνδέονται με τη Ρωσία εξακολουθούν να αυξάνονται.