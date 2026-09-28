ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Στα σκαριά νέος μηχανισμός τύπου ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών
Ειδήσεις
13:27 - 28 Σεπ 2026

ΕΕ: Στα σκαριά νέος μηχανισμός τύπου ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μια ευρύτερη απάντηση στις ρωσικές ενέργειες δολιοφθοράς, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς εντείνεται η συζήτηση για την αντιμετώπιση απειλών που παραμένουν κάτω από το όριο μιας ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διαβουλεύσεων των υπουργών Άμυνας της ΕΕ για ένα νέο «Πρωτόκολλο Έκτακτης Ασφάλειας», την ώρα που η Λετονία προειδοποιεί για εντεινόμενες προσπάθειες επιρροής που συνδέονται με το Κρεμλίνο, ενόψει των εκλογών της.

Διαμορφώνεται το «Πρωτόκολλο Έκτακτης Ασφάλειας»

Όπως μεταδίδει η Financial Times, η ΕΕ προτείνει έναν νέο μηχανισμό για τον καλύτερο συντονισμό μιας συλλογικής ευρωπαϊκής αντίδρασης σε επιθετικές ενέργειες που δεν φτάνουν στο επίπεδο εκείνο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ, του Άρθρου 5.

Ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η Ένωση εξετάζει τρόπους για την εναρμόνιση και τον συγχρονισμό της αντίδρασής της, καθώς και νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως «υβριδικό πόλεμο». Οι υπουργοί συζητούν την ιδέα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές επιχειρήσεις θολώνουν ολοένα περισσότερο τα όρια μεταξύ ειρήνης και σύγκρουσης.

Αξιωματούχοι και διπλωμάτες διερωτώνται κατά πόσο οι υφιστάμενες μέθοδοι αποτροπής, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό για την αντιμετώπιση συμβατικών στρατιωτικών απειλών, επαρκούν για μια μορφή επιθετικότητας που περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, εμπρησμούς και πλήγματα σε υποδομές.

Στα περιστατικά που έχουν ενισχύσει τη σχετική συζήτηση περιλαμβάνονται η δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία και η αποτροπή επίθεσης με εκρηκτικό drone σε γερμανικό αεροδρόμιο, περιστατικά που ανέδειξαν τις ευπάθειες κρίσιμων πολιτικών υποδομών.

Παρότι 23 χώρες ανήκουν τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ, αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές απέναντι σε οποιαδήποτε επικάλυψη με τον βασικό ρόλο της Συμμαχίας. Παράλληλα, ωστόσο, ενισχύεται η υποστήριξη για έναν ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ στην προστασία πολιτικών υποδομών και υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η προστασία των αεροδρομίων από διαταραχές που προκαλούνται από μη στρατιωτικά drones και η ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων ύδρευσης απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η Λετονία προειδοποιεί για ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης

Η Λετονία προειδοποιεί για έξαρση της ρωσικής παραπληροφόρησης ενόψει των εκλογών της επόμενης εβδομάδας. Οι αρχές της χώρας εκφράζουν ανησυχίες ότι η Μόσχα επιχειρεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη σε μια χώρα με σημαντική ρωσόφωνη μειονότητα.

Η ανησυχία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο στις χώρες της Βαλτικής, όπου η ΕΕ έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψευδών αφηγημάτων μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται και ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, η παραπληροφόρηση εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή.

Λετονοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει εδώ και μήνες μηνύματα που παρουσιάζουν τους ρωσόφωνους κατοίκους της χώρας ως θύματα διακρίσεων και οικονομικής περιθωριοποίησης, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι η στήριξη της Ρίγας προς την Ουκρανία πλήττει τους απλούς πολίτες.

Έρευνα του The Insider υποστηρίζει ότι Ρώσοι προπαγανδιστές εμφανίζονται στο Telegram ως δυσαρεστημένοι Λετονοί πολίτες και εκτιμά ότι ελέγχουν περίπου το ένα τρίτο των κοινωνικοπολιτικών καναλιών της χώρας που εξετάστηκαν. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, ξεπερνά το 65% μεταξύ των ρωσόφωνων καναλιών.

Η Ρίγα έχει απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς ως «προπέτασμα καπνού» και υποστηρίζει ότι η ευρύτερη προσπάθεια χειραγώγησης αντανακλά την απογοήτευση του Κρεμλίνου από τη στήριξη των χωρών της Βαλτικής προς την Ουκρανία.

Η Εσθονία αναμένεται επίσης να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οδεύει προς εκλογές τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Προς ένα ευρωπαϊκό μοντέλο συντονισμένης ασφάλειας

Οι προτάσεις της Κομισιόν περιλαμβάνουν από τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων έως την εναρμόνιση πολιτικών, με στόχο την ταχύτερη διασυνοριακή αντίδραση και την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων συστημάτων.

Η συζήτηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και του συντονισμού στον τομέα της ασφάλειας, πέρα από τα αυστηρά εθνικά μέτρα, καθώς οι πιέσεις που συνδέονται με τη Ρωσία εξακολουθούν να αυξάνονται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Nvidia κυκλοφορεί πλατφόρμα λογισμικού που αποτρέπει την «κακή» συμπεριφορά των AI agents
Τεχνολογία

Η Nvidia κυκλοφορεί πλατφόρμα λογισμικού που αποτρέπει την «κακή» συμπεριφορά των AI agents

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δένδιας: Η ΕΕ να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από το Νότο
Πολιτική

Δένδιας: Η ΕΕ να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από το Νότο

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ

Πώς θα κερδίσει η Ευρώπη το στοίχημα του ανταγωνισμού σε έναν κόσμο διαδοχικών κρίσεων
Οικονομία

Πώς θα κερδίσει η Ευρώπη το στοίχημα του ανταγωνισμού σε έναν κόσμο διαδοχικών κρίσεων

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος
Ειδήσεις

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 14:35

Universal: Πάνω από $5 δισ. οι παγκόσμιες εισπράξεις για τρίτη φορά στην ιστορία της

Πολιτική
28/09/2026 - 14:31

Δένδιας: Η ΕΕ να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από το Νότο

Πολιτική
28/09/2026 - 14:11

Μαρινάκης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης

Ειδήσεις
28/09/2026 - 14:09

BBC: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του ντίζελ στη Βρετανία

Νομίσματα
28/09/2026 - 14:05

Υποχωρεί η αγορά κρυπτονομισμάτων – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:56

Γαλλία - Νέα δημοσκόπηση: Λεπέν εναντίον Μελανσόν στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:48

Bank of America: «Βλέπει» νέες αυξήσεις επιτοκίων από Fed και ΕΚΤ

Εμπορεύματα
28/09/2026 - 13:45

«Rebound» στο πετρέλαιο - Άνοδος στο φυσικό αέριο, διόρθωση στα μέταλλα

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 13:35

Allwyn: Αγόρασε 1,18 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι €14,42 εκατ. σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:27

ΕΕ: Στα σκαριά νέος μηχανισμός τύπου ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών

Ναυτιλία
28/09/2026 - 13:25

ΟΛΠ: Για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών Kunpeng Scholarship με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:24

Θάσος: Ανασύρθηκε 51χρονος Γερμανός χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Ειδήσεις
28/09/2026 - 13:18

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ

Τεχνολογία
28/09/2026 - 13:04

Η Nvidia κυκλοφορεί πλατφόρμα λογισμικού που αποτρέπει την «κακή» συμπεριφορά των AI agents

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/09/2026 - 12:56

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

Οικονομία
28/09/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότερα φορτία στους ελληνικούς δρόμους το α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 12:40

Κάλλας σε Μανιάτη για τον αγωγό Τουρκίας-ψευδοκράτους: Η Άγκυρα να σέβεται την κυριαρχία των κρατών-μελών

Ειδήσεις
28/09/2026 - 12:33

Κούλογλου: Κατέθεσε μήνυση κατά τις ισραηλινής NSO για την παρακολούθησή του μέσω Pegasus

Πολιτική
28/09/2026 - 12:29

Γεραπετρίτης για καλώδιο: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου από την Τουρκία

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 12:12

Metlen: Επαναγορά 35.000 μετοχών έναντι €1,68 εκατ. σε μία εβδομάδα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/09/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 21,5% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Πολιτική
28/09/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Λάθος η λογική της κυβέρνησης να παίρνει μέτρα αφού έχει προηγηθεί η ζημιά 

Ανεμοδείκτης
28/09/2026 - 12:05

Δεν φταίει μόνο η ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα, είναι και ο Κλοπ σοσιαλδημοκράτης

Αυτοδιοίκηση
28/09/2026 - 11:51

Δήμος Αθηναίων: Εγκαινιάστηκε το νέο ΚΕΠ στον Νέο Κόσμο

ΜΕΤΑΛΛΑ
28/09/2026 - 11:50

QY Research: Η αγορά γαλλίου σε τροχιά διπλασιασμού έως το 2032 – Ο ρόλος της Metlen

Ειδήσεις
28/09/2026 - 11:35

Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Ναυτιλία
28/09/2026 - 11:26

Παγκόσμια ναυτιλία: Έσοδα 3,1 τρισ. δολαρίων μεταξύ 2021 και 2026

Πολιτική
28/09/2026 - 11:22

Κικίλιας: Αποτρέψαμε δισεκατομμύρια φόρους στα ναυτιλιακά καύσιμα

Πολιτική
28/09/2026 - 11:21

Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου

Περιβάλλον
28/09/2026 - 11:11

Επιστήμονες ανέλυσαν 22.000 ώρες βίντεο με αρκούδες. Αυτά είναι όσα έμαθαν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ