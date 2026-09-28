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Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, επεκτάθηκε σε πολυκατοικία
Ειδήσεις
07:47 - 28 Σεπ 2026

Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, επεκτάθηκε σε πολυκατοικία

Reporter.gr Newsroom

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.

Η φωτιά στην καφετέρια στην οδό Κασταμονής επεκτάθηκε στους πάνω 3 ορόφους της πολυκατοικίας και προκάλεσε ζημιές μέχρι τον τρίτο.

Κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτήριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqo9ctuc6nl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με εύφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης.

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