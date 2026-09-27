ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. για Βιολάντα: Καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν αναφέρει την οσμή υγραερίου

Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες σχετικά με εργαζομένους της Βιολάντα που φέρεται να απολύθηκαν ή να απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, αφού είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη, ζητά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αλλά και η ΕΛ.Α.Σ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι οι καταγγελίες, τις οποίες έχουν δημοσιοποιήσει συγγενείς των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, δημιουργούν ερωτήματα για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο πιέσεων που, όπως σημείωσε, θα μπορούσαν να επηρεάσουν εργαζομένους και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά ως προς την κατάθεση κρίσιμων στοιχείων στις δικαστικές αρχές. Κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν τις καταγγελίες και να διασφαλίσουν την προστασία των εργαζομένων και του δικαιώματός τους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε: «Μετά τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι, που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή στο εργοστάσιο, δημιουργούνται έντονες αμφιβολίες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Παράλληλα προκαλείται εύλογη ανησυχία για το ενδεχόμενο καταχρηστικών συμπεριφορών, που ενδέχεται να συσκοτίσουν την υπόθεση και να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις, που θα ενίσχυαν το έργο της Δικαιοσύνης.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες και να εγγυηθούν την προστασία των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων και του δικαιώματος τους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει πως θα βρεθεί η αλήθεια, θα απονεμηθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται».

Τεμπονέρας (ΕΛΑΣ): Εκφοβισμοί, απολύσεις, τρομοκρατία στους εργαζόμενους είναι η «ευημερία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Στο ίδιο ζήτημα παρενέβη ο τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεων εργαζομένων που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή υγραερίου και είχαν καταθέσει στις Αρχές.

Ο κ. Τεμπονέρας υποστήριξε ακόμη ότι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού, εκφράζοντας την ανησυχία ότι αυτό μπορεί να αποτρέψει εργαζομένους από το να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία.

Όπως, αναλυτικά, αναφέρει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, «Ζούμε τη ‘γαλάζια' ανάπτυξη τύπου ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Πέντε εργάτριες νεκρές μόλις, πριν από 8 μήνες.

Και τώρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν, εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες πριν από την έκρηξη και είχαν καταθέσει στις Αρχές, έχουν απομακρυνθεί ήδη από τις θέσεις τους.

Γίνεται μάλιστα λόγος για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεων, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν ένα γενικότερο κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού, που λειτουργεί αποτρεπτικά για εργαζόμενους οι οποίοι θα μπορούσαν να καταθέσουν κρίσιμα στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της ‘Βιολάντα' αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους.

Έτσι βιώνουν οι εργαζόμενοι της χώρας τις συγκλονιστικές στιγμές ευημερίας που διαπιστώνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι ζωές των εργαζομένων μπαίνουν κάτω από το αλόγιστο κέρδος και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, επιστρατεύονται εργαλεία όπως οι απολύσεις, οι εκβιασμοί, η τρομοκρατία. Μια τρομοκρατία που στρέφεται κατά εκείνων που αρνούνται να σωπάσουν, προφανώς με την ανοχή της ηγεσίας του υπουργείου εργασίας που παρακολουθεί την ιδιοκτησία της ΒΙΟΛΑΝΤΑ να ανοίγει και νέα εργοστασιακή μονάδα.

Απέναντι σε αυτή την επίθεση, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ατομική επιβίωση. Είναι η αλληλεγγύη και η συλλογική δύναμη των εργαζομένων. Η απάντηση αφορά τελικά μια πολιτεία που θα πάρει μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, που θα θέσει τους κανόνες και θα επιβλέψει με αυστηρότητα την τήρησή τους για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Το δίλημμα πια γίνεται καθαρό:

Ή με τα υπερκέρδη τους ή με τις ζωές μας».

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο κ. Τεμπονέρας ζητούν ουσιαστικά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, ενώ ο τομεάρχης Εργασίας έθεσε παράλληλα στο επίκεντρο την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.