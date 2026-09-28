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Nvidia: Στα $235 δισ. το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως το 2028
Επιχειρήσεις
15:07 - 28 Σεπ 2026

Nvidia: Στα $235 δισ. το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως το 2028

Reporter.gr Newsroom

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Η Nvidia Corp., η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών που βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ενίσχυσε κατά 150 δισ. δολάρια το εγκεκριμένο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, αυξάνοντας στα 235 δισ. δολάρια το συνολικό ποσό που απομένει προς αξιοποίηση.  

Η Nvidia ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τις επαναγορές έως το οικονομικό έτος 2028. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει τη Nvidia στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την αξία της, ενώ η μετοχή της έχει καταγράψει κέρδη 20% από την αρχή του έτους.

Τον Αύγουστο, η εταιρεία είχε προβλέψει ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν κατά 70% στο επόμενο οικονομικό έτος. Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει προσπαθήσει να περιορίσει τις ανησυχίες των επενδυτών για το ενδεχόμενο να έχει δημιουργηθεί «φούσκα» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ανάπτυξη της Nvidia τροφοδοτείται από μια μοναδική για μια ολόκληρη γενιά μετάβαση πλατφόρμας προς την τεχνητή νοημοσύνη και την επιταχυνόμενη υπολογιστική», ανέφερε ο Χουάνγκ στην ανακοίνωση.

«Η συγκεκριμένη έγκριση αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας», πρόσθεσε.

Η μετοχή της Nvidia ενισχυόταν κατά 1,3%, στα 228 δολάρια, στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

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