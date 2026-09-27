ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ: Ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ περί Γκιλφόιλ και LNG
Πολιτική
21:38 - 27 Σεπ 2026

ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ: Ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ περί Γκιλφόιλ και LNG

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το δημοσίευμα της WSJ σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και τις πιέσεις που ασκεί για την προμήθεια αμερικανικού LNG μέσω της ελληνικής εταιρείας AKTOR.  

Δύο είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από το σχετικό δημοσίευμα: αφενός, οι σχέσεις της Γκιλφόιλ με τον λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο και η προώθηση της εταιρείας AKTOR στα Βαλκάνια για έργα LNG· και αφετέρου, οι «προειδοποιήσεις» της προς τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν, σε όποια χώρα θέλουν, με αφορμή την πτώση της κυβέρνηση στη Ρουμανία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε πρώτος ανακοίνωση, σχολιάζοντας το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας. Σε αυτήν τονίζει:

«Η Κ. Γκίλφοϊλ, τον περασμένο Μάρτιο, απείλησε ευθέως τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του, λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, την εξής φράση: “Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ”.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον Κάθετο Διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κι ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Γκίλφοϊλ, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες.»

ΕΛΑΣ: Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι συνέβη

Ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας, σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει :

«Έχουν περάσει 24 ώρες από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να προέβη, ενώπιον μάλιστα του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, σε πρωτοφανή και απαράδεκτα σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα.

«Η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό. Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό εάν όντως συνέβη το εν λόγω περιστατικό, και εάν ναι, γιατί αυτό αποκρύπτεται από τον Μάρτιο, καθώς και εάν και πώς αντέδρασε.

Σε κάθε περίπτωση, το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μία φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα. Γι’ αυτό χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας και με τις ΗΠΑ, τις οποίες φυσικά φαίνεται να μην μπορεί, ή να μην θέλει να θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΚΚΕ: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης

Το ΚΚΕ, με τη σειρά του, τονίζει:

«Η ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της ΝΔ, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επιβεβαιώνει τουλάχιστον την παρέμβαση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γκιλφόιλ, στην προώθηση με κάθε τρόπο του αμερικανικού σχεδιασμού για τον Κάθετο Διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση είναι πολλαπλά υπόλογη, όταν σε λίγες ημέρες επίκειται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, στην Ελλάδα, για την παραπέρα προώθηση συνολικά των σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή και την ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο για το αμερικανικό LNG, ο οποίος ενισχύει παραπέρα την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο, με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου. Κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει πρωτοστατώντας στην πάλη ενάντια στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με επόμενο σταθμό τις κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο και με αίτημα την ακύρωση της συμφωνίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2026 - 22:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα από το δημοσίευμα της WSJ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα από το δημοσίευμα της WSJ  

Η εποχή των διλημμάτων
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η εποχή των διλημμάτων

ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. για Βιολάντα: Καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν αναφέρει την οσμή υγραερίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. για Βιολάντα: Καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν αναφέρει την οσμή υγραερίου

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα WSJ: Οι απειλές Γκιλφόιλ στον Παπασταύρου είναι εξαιρετικά σοβαρές
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα WSJ: Οι απειλές Γκιλφόιλ στον Παπασταύρου είναι εξαιρετικά σοβαρές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/09/2026 - 22:30

Κακλαμάνης: Σήμερα ξεκινά μια νέα ημέρα στην ιστορική φιλία μεταξύ της Ελλάδος και της Αλγερίας

Πολιτική
27/09/2026 - 22:09

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα από το δημοσίευμα της WSJ  

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:59

Γερμανία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μερτς – Τα 3 σενάρια της UBS

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:40

Σερβία: Παραιτήθηκε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία - Ανοίγει ο δρόμος για εκλογές

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:40

Πάπας Λέων για ευθανασία: Αδύνατο να θεωρείται φυσιολογική η πρόκληση θανάτου

Πολιτική
27/09/2026 - 21:38

ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ: Ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ περί Γκιλφόιλ και LNG

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:10

Ρεπουμπλικανοί: Η εκλογική προοπτική τους από «κακή» γίνεται πλέον «εφιαλτική»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
27/09/2026 - 20:49

Η εποχή των διλημμάτων

Ειδήσεις
27/09/2026 - 20:40

Συλλήψεις κοντά στη RAF Fairford: «Σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά», λέει ο Τραμπ

Πολιτική
27/09/2026 - 20:10

Μανιάτης: Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών – «Κλειδί» η αποθήκευση ενέργειας

Ειδήσεις
27/09/2026 - 19:50

Ζαχαράκη: Έναρξη δια ζώσης μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου από Δευτέρα 28/9

Πολιτική
27/09/2026 - 19:40

ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. για Βιολάντα: Καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν αναφέρει την οσμή υγραερίου

Ναυτιλία
27/09/2026 - 19:25

Η Αίγυπτος σχεδιάζει οκτώ διαδρόμους μεταφορών γύρω από το Σουέζ

Οικονομία
27/09/2026 - 19:20

Πιερρακάκης: 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές πήραν επιστροφή δύο ενοικίων κόστους €4,9 εκατ.

Ομόλογα
27/09/2026 - 19:10

Αμερικανικά ομόλογα: Νέα «έκρηξη» αποδόσεων – Η ισχυρή οικονομία δοκιμάζει τις αντοχές της Fed

Ειδήσεις
27/09/2026 - 18:30

Ισπανία: Ο Σάντσεθ φέρνει μέτρα για τους ενοικιαστές μετά την έξωση 80χρονης

Πολιτική
27/09/2026 - 18:30

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα WSJ: Οι απειλές Γκιλφόιλ στον Παπασταύρου είναι εξαιρετικά σοβαρές

Πολιτική
27/09/2026 - 17:59

Καλαφάτης: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης

Πολιτική
27/09/2026 - 17:43

ΝΔ: Επίθεση στα γραφεία της στην Κυψέλη – «Δεν θα μας φοβίσουν»

Ειδήσεις
27/09/2026 - 17:30

Fed: Η έκρηξη της AI γεννά φόβους για συστημικό κίνδυνο – Στο μικροσκόπιο τα data centers

Πολιτική
27/09/2026 - 16:43

Γεωργιάδης κατά Politico και Μόσιαλου για τον Μαζωνάκη: Αριστερή προπαγάνδα

Πολιτική
27/09/2026 - 16:00

Πλεύρης στο Μόναχο: Στο τραπέζι ευρωπαϊκός μηχανισμός κρίσεων για τα σύνορα και νέα hubs επιστροφών

Ειδήσεις
27/09/2026 - 15:40

Σάλος στην Τουρκία: Παραιτήθηκε στενή συνεργάτιδα του Ερντογάν μετά τις καταγγελίες για χρηματιστηριακές συναλλαγές

Ειδήσεις
27/09/2026 - 15:10

ΕΚΤ: Στο τραπέζι 4 σενάρια για τη διαδοχή της Λαγκάρντ – Τα ονόματα και τα παζάρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/09/2026 - 14:26

Καύσιμα: Να στηριχθούν και τα βενζινοκίνητα ΙΧ – Τι ζητούν οι πρατηριούχοι πριν από τα μέτρα

Ειδήσεις
27/09/2026 - 14:04

Εύβοια: 130 χιλιοστά βροχής σε λίγες ώρες – Πλημμύρισαν σπίτια, κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο

Ναυτιλία
27/09/2026 - 13:50

VLCC: Εκτόξευση ναύλων 807% σε έναν χρόνο – Έως 62% άνοδος στις αξίες των τάνκερ

Πολιτική
27/09/2026 - 13:10

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που αισθάνονται ότι χρωστούν στη χώρα

Ειδήσεις
27/09/2026 - 12:44

Βρετανία: Συλλήψεις για ύποπτες ενέργειες με εκρηκτικά κοντά σε βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ

Πολιτική
27/09/2026 - 12:19

Ανδρουλάκης: Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ