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Δένδιας: Η ΕΕ να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από το Νότο
Πολιτική
14:31 - 28 Σεπ 2026

Δένδιας: Η ΕΕ να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από το Νότο

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη να διαθέσει η ΕΕ τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των «360 μοιρών», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, επισημαίνοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις «Ειρήνη» και «Ασπίδες».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια έχει ως εξής:

«Σήμερα στο Συμβούλιο, εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, και από το Νότο: Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα, από την πλευρά της, έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την ΕΕ στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από τη νότια πλευρά, αλλά επίσης, συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση “Ειρήνη” και στην επιχείρηση “Ασπίδες”.

Είναι, λοιπόν, η στιγμή η ΕΕ να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται, ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που απαγγελλόμαστε εδώ και πολλά χρόνια».

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