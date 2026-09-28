Metlen: Επαναγορά 35.000 μετοχών έναντι €1,68 εκατ. σε μία εβδομάδα

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Η Metlen συνεχίζει με σταθερό ρυθμό το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, επενδύοντας περίπου €1,68 εκατ. μέσα σε μία εβδομάδα για την απόκτηση 35.000 μετοχών. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, με τη μέση τιμή κτήσης να διαμορφώνεται στα €47,96 ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η Metlen συνέχισε τις αγορές ιδίων μετοχών, δαπανώντας συνολικά περίπου €1,68 εκατ. για την απόκτηση 35.000 μετοχών της την εβδομάδα 21-25 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής, η εταιρεία αγόρασε 5.000 μετοχές στις 21 Σεπτεμβρίου, με μέση σταθμισμένη τιμή €46,1403, και ακόμη 10.000 στις 22 Σεπτεμβρίου, με μέση τιμή €47,9163. Στις 23 Σεπτεμβρίου απέκτησε 10.000 μετοχές με μέση τιμή €48,3293, ενώ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αγόρασε από 5.000 μετοχές, με μέσες τιμές €48,5595 και €48,5492 αντίστοιχα.

Με βάση τις ημερήσιες μέσες σταθμισμένες τιμές, το συνολικό κόστος των αγορών ανέρχεται σε €1.678.701, με τη μέση τιμή κτήσης να διαμορφώνεται στα €47,96 ανά μετοχή.

Οι μετοχές θα διακρατηθούν ως ίδιες μετοχές. Μετά τις συγκεκριμένες συναλλαγές, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Metlen ανέρχεται σε 143.426.244 μετοχές, εκ των οποίων 1.140.224 μετοχές βρίσκονται σε καθεστώς treasury, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»