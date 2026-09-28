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ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότερα φορτία στους ελληνικούς δρόμους το α’ τρίμηνο
Οικονομία
12:43 - 28 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότερα φορτία στους ελληνικούς δρόμους το α’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε τη Δευτέρα (28/9) τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το α’ τρίμηνο του 2026.

▪ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση 6,7% του βάρους των φορτίων / εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το α’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2026 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 54.125,0 χιλιάδες τόνους έναντι 50.736,3 χιλιάδων τόνων κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 4.945.513,3 χιλιάδες το α’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025 οπότε είχαν ανέλθει σε 4.777.061,6 χιλιάδες.

▪ Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι του α’ τριμήνου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 107,8% ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 47,0%. Ανάλογη εικόνα παρατηρούμε και στα τονοχιλιόμετρα όπου και πάλι η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 151,2% ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 47,9%.

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