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Θάσος: Ανασύρθηκε 51χρονος Γερμανός χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Ειδήσεις
13:24 - 28 Σεπ 2026

Θάσος: Ανασύρθηκε 51χρονος Γερμανός χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Reporter.gr Newsroom

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Ένας 51χρονος άνδρας, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Σαλιάρα» στη Θάσο.  

Σύμφωνα με τη λιμενική αρχή, στον 51χρονο προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, καθώς και από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θάσου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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