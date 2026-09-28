Bank of America: «Βλέπει» νέες αυξήσεις επιτοκίων από Fed και ΕΚΤ

Η Bank of America προβλέπει διαφορετική εξέλιξη στις αγορές κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς οι νεότερες εκτιμήσεις της ενσωματώνουν υψηλότερο ενεργειακό κόστος, αυστηρότερες χρηματοδοτικές συνθήκες και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του πληθωρισμού. Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας εκτιμούν ότι η νομισματική πολιτική θα εξακολουθήσει να κινείται σε περιοριστική κατεύθυνση, με νέες αυξήσεις επιτοκίων τόσο από τη Federal Reserve όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΗΠΑ: Η Fed οδηγεί το επιτόκιο προς το 5%

Στις ΗΠΑ, η πιο επιθετική στάση της Fed ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το βασικό επιτόκιο της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να φτάσει κοντά στο 5%.

Όπως αναφέρει ο Mark Swiber, οι ανοδικές αναθεωρήσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων που σχετίζονται με τον πληθωρισμό οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πραγματικών αποδόσεων. Η Bank of America προκρίνει τοποθετήσεις σε μακροπρόθεσμα inflation forwards, καθώς και στρατηγικές που μπορούν να επωφεληθούν από περαιτέρω εξομάλυνση ή αναστροφή της καμπύλης των πραγματικών αποδόσεων.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με την εκτίμηση ότι η αυστηρή νομισματική πολιτική ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Ευρωζώνη: Αμφισβητείται η εξομάλυνση της καμπύλης

Στην Ευρωζώνη, η Bank of America εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αποτίμηση της αγοράς ότι η καμπύλη των πραγματικών επιτοκίων θα γίνει σημαντικά πιο επίπεδη μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ο Martin Capleton σημειώνει ότι ορισμένες εκδόσεις ιταλικών ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στην αποτίμησή τους. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι βραχυπρόθεσμες διάρκειες εμφανίζονται ακριβές σε σύγκριση με τα συμβατικά ομόλογα και τα γαλλικά inflation-linked, ενώ αντίθετα οι πιο μακροπρόθεσμες διάρκειες θεωρούνται φθηνότερες.

Βρετανία: Στροφή στα UKTi 2038

Σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Bank of America επαναλαμβάνει τη σύστασή της για μετατόπιση των τοποθετήσεων από ομόλογα μικρότερης διάρκειας προς τα UKTi 2038.

Η στρατηγική βασίζεται τόσο στο επίπεδο των πραγματικών αποδόσεων όσο και στα asset swaps, με τους αναλυτές της τράπεζας να θεωρούν ελκυστικά τα τρέχοντα επίπεδα εισόδου, αλλά και το λεγόμενο roll-down.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες θέσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια πιθανή μείωση του όγκου έκδοσης βρετανικών inflation-linked ομολόγων.

ΗΠΑ: Το σοκ στις τιμές του diesel και ο περιορισμένος αντίκτυπος στον πληθωρισμό

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην απότομη άνοδο των τιμών του diesel στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μέσα στο 2026. Ένας από τους παράγοντες που έχουν συμβάλει στην άνοδο είναι, σύμφωνα με την ανάλυση, οι διαταραχές στην παραγωγική δυναμικότητα των ρωσικών διυλιστηρίων.

Δεδομένου ότι οι οδικές μεταφορές αποτελούν τον βασικό τρόπο διακίνησης των εμπορευμάτων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η αύξηση του κόστους του diesel επιβαρύνει τα μεταφορικά έξοδα και ενισχύει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, ο Stephen Juneau επισημαίνει ότι το diesel αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, εκτιμάται επομένως ότι η μετακύλιση των υψηλότερων τιμών του diesel στον συνολικό πληθωρισμό θα παραμείνει περιορισμένη.

Ευρωζώνη: Υψηλότερος πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Η Bank of America υποβαθμίζει το βασικό της σενάριο για την οικονομία της Ευρωζώνης, λαμβάνοντας υπόψη υψηλότερες τιμές ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες και αυστηρότερες χρηματοδοτικές συνθήκες.

Η σημαντικότερη αναθεώρηση αφορά τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ο οποίος πλέον τοποθετείται στο 3,0% για το 2026 και στο 2,5% για το 2027.

Οι οικονομολόγοι της τράπεζας εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο του 2026.

Μια ακόμη αύξηση τον Μάρτιο του 2027 θεωρείται πιθανότερη από μια κίνηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2026. Ωστόσο, η Bank of America διευκρινίζει ότι κανένα από τα δύο ενδεχόμενα δεν αποτελεί το βασικό της σενάριο.

Σε ό,τι αφορά την αντίστροφη πορεία της νομισματικής πολιτικής, η τράπεζα τοποθετεί την έναρξη των μειώσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ηνωμένο Βασίλειο: Πληθωρισμός στο 4,2% και δύο αυξήσεις επιτοκίων

Αυστηρότερες είναι και οι εκτιμήσεις της Bank of America για τη βρετανική οικονομία, λόγω των υψηλότερων προβλέψεων για το ενεργειακό κόστος.

Η τράπεζα αναθεωρεί την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3,2% για το 2026, στο 3,2% για το 2027 και στο 2,0% για το 2028, ενώ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4,2% τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, προβλέπει ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια τον Νοέμβριο του 2026 και θα ακολουθήσει δεύτερη αύξηση τον Φεβρουάριο του 2027, με αποτέλεσμα το βασικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στο 4,25%.

Στη συνέχεια, η Bank of America αναμένει ότι θα ξεκινήσει κύκλος μειώσεων μέσα στο 2028, με το βασικό επιτόκιο να υποχωρεί τελικά στο 3,5%.