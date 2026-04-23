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Η κυβέρνηση θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ της ΔΕΗ
Ανακοινώσεις
19:01 - 23 Απρ 2026

Η κυβέρνηση θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 23ης Απριλίου 2026 για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στηρίζει αποφασιστικά το στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης και την ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου.

Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΘΟ σημειώνει:

«Η ΔΕΗ έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με καθοριστική συμβολή στην οικονομία και την ενεργειακή μετάβαση. Οι επενδύσεις σε παραγωγή, δίκτυα και υπηρεσίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζουν αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Η ενίσχυση της ΔΕΗ αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθιστά σαφές ότι η διατήρηση ισχυρής και αυξημένης συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να διατηρήσει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σαφή στρατηγική. Ενισχύουμε τις επενδύσεις, διαμορφώνουμε μεγαλύτερες και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις και επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο εξωστρεφή Ελλάδα, με εταιρείες που ανταγωνίζονται διεθνώς και στηρίζουν με συνέπεια και διάρκεια την ανάπτυξη της οικονομίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 19:07
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