ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καραβίας: Κομβικής σημασίας για την Ευρώπη η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας
Οικονομία
18:51 - 23 Απρ 2026

Καραβίας: Κομβικής σημασίας για την Ευρώπη η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πώς εξελίσσονται οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που συντόνισε ο συγγραφέας Pranjal Sharma, India Innovates, στα πλαίσια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22-25 Απριλίου.

«Βρισκόμαστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια φάση στρατηγικής αναπροσαρμογής στρέφοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον μας προς την Ινδία, καθώς οι παραδοσιακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα και οι γεωπολιτικές πιέσεις εντείνονται», είπε εισαγωγικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας.

Όπως σημείωσε, η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας αποκτά για την Ευρώπη συνολικά κομβική σημασία, καθώς εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 99% των εξαγωγών και θα περιλαμβάνει κρίσιμους τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η άμυνα, οι επενδύσεις και η κινητικότητα. «Η βασική πρόκληση πλέον είναι να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της, ώστε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τους διμερείς οικονομικούς δεσμούς», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι στην νέα στρατηγική που έχει χαράξει η Eurobank, βλέπουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο ως βασικές πύλες εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε λιμάνια, υποδομές και logistics. «Παράλληλα, διαπιστώνουμε σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η φαρμακοβιομηχανία-όπου ήδη σημαντικό ποσοστό πρώτων υλών προέρχεται από την Ινδία- τις κατασκευές-η κατασκευή αεροδρομίου στη Κρήτη υλοποιείται από ινδική εταιρεία-και οι αερομεταφορές, με σχεδιασμό για απευθείας συνδέσεις και της Aegean, ενώ ήδη λειτουργεί απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών από ινδικό αερομεταφορέα”. Ο κ. Καραβίας είπε ότι υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας ακόμη και στον χώρο της παραγωγής ταινιών Bollywood στη Κύπρο αλλά και σε τομείς όπως η εκπαίδευση.

Αναφέρθηκε τέλος, στην επέκταση της κυπριακής και ελληνικής Eurobank στην ινδική αγορά, με την ίδρυση γραφείου στη Μουμπάι, καθώς και στην προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών, όπως η υιοθέτηση του συστήματος πληρωμών UPI για ινδικές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην χώρα μας και στην Ευρώπη. « Η τράπεζά μας είναι η πρώτη που εισήγαγε το σύστημα πληρωμών UPI στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας είναι η πρώτη που έχει εισάγει το σύστημα αυτό στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

«Στην Ινδία βλέπουμε ολοένα και περισσότερο την Ευρώπη ως έναν σημαντικό επενδυτικό προορισμό, σε μια περίοδο που η ινδική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και εισέρχεται σε νέα φάση. Από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο, περιορίζοντας την ακραία φτώχεια και ενισχύοντας την ευημερία, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον μια έντονη «δίψα» για περαιτέρω ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα: επιχειρηματικό, κυβερνητικό και κοινωνικό», τόνισε ο κ. Gautam Chikermane, Αντιπρόεδρος, Observer Research Foundation, Ινδία.

Σημείωσε ότι το ενδιαφέρον της χώρας του προσανατολίζεται κυρίως σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι τραπεζικές και ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ επενδύει ήδη δυναμικά σε υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια. «Ταυτόχρονα, λειτουργούμε με ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην ταχύτητα και ευελιξία», συμπλήρωσε.

«Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον μας, αναγνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω δασμολογικών εμποδίων και σύνθετων ρυθμιστικών πλαισίων. Πιστεύουμε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μεγαλύτερη ευελιξία, υπάρχει ο κίνδυνος να αναζητηθούν εναλλακτικές αγορές για τις ινδικές επιχειρήσεις», προειδοποίησε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες
Αναλύσεις

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε δύο πλοία μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ