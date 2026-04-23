Καραβίας: Κομβικής σημασίας για την Ευρώπη η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας

Πώς εξελίσσονται οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που συντόνισε ο συγγραφέας Pranjal Sharma, India Innovates, στα πλαίσια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22-25 Απριλίου.

«Βρισκόμαστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια φάση στρατηγικής αναπροσαρμογής στρέφοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον μας προς την Ινδία, καθώς οι παραδοσιακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα και οι γεωπολιτικές πιέσεις εντείνονται», είπε εισαγωγικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας.

Όπως σημείωσε, η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας αποκτά για την Ευρώπη συνολικά κομβική σημασία, καθώς εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 99% των εξαγωγών και θα περιλαμβάνει κρίσιμους τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η άμυνα, οι επενδύσεις και η κινητικότητα. «Η βασική πρόκληση πλέον είναι να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της, ώστε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τους διμερείς οικονομικούς δεσμούς», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι στην νέα στρατηγική που έχει χαράξει η Eurobank, βλέπουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο ως βασικές πύλες εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε λιμάνια, υποδομές και logistics. «Παράλληλα, διαπιστώνουμε σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η φαρμακοβιομηχανία-όπου ήδη σημαντικό ποσοστό πρώτων υλών προέρχεται από την Ινδία- τις κατασκευές-η κατασκευή αεροδρομίου στη Κρήτη υλοποιείται από ινδική εταιρεία-και οι αερομεταφορές, με σχεδιασμό για απευθείας συνδέσεις και της Aegean, ενώ ήδη λειτουργεί απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών από ινδικό αερομεταφορέα”. Ο κ. Καραβίας είπε ότι υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας ακόμη και στον χώρο της παραγωγής ταινιών Bollywood στη Κύπρο αλλά και σε τομείς όπως η εκπαίδευση.

Αναφέρθηκε τέλος, στην επέκταση της κυπριακής και ελληνικής Eurobank στην ινδική αγορά, με την ίδρυση γραφείου στη Μουμπάι, καθώς και στην προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών, όπως η υιοθέτηση του συστήματος πληρωμών UPI για ινδικές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην χώρα μας και στην Ευρώπη. « Η τράπεζά μας είναι η πρώτη που εισήγαγε το σύστημα πληρωμών UPI στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας είναι η πρώτη που έχει εισάγει το σύστημα αυτό στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

«Στην Ινδία βλέπουμε ολοένα και περισσότερο την Ευρώπη ως έναν σημαντικό επενδυτικό προορισμό, σε μια περίοδο που η ινδική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και εισέρχεται σε νέα φάση. Από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο, περιορίζοντας την ακραία φτώχεια και ενισχύοντας την ευημερία, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον μια έντονη «δίψα» για περαιτέρω ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα: επιχειρηματικό, κυβερνητικό και κοινωνικό», τόνισε ο κ. Gautam Chikermane, Αντιπρόεδρος, Observer Research Foundation, Ινδία.

Σημείωσε ότι το ενδιαφέρον της χώρας του προσανατολίζεται κυρίως σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι τραπεζικές και ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ επενδύει ήδη δυναμικά σε υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια. «Ταυτόχρονα, λειτουργούμε με ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην ταχύτητα και ευελιξία», συμπλήρωσε.

«Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον μας, αναγνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω δασμολογικών εμποδίων και σύνθετων ρυθμιστικών πλαισίων. Πιστεύουμε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μεγαλύτερη ευελιξία, υπάρχει ο κίνδυνος να αναζητηθούν εναλλακτικές αγορές για τις ινδικές επιχειρήσεις», προειδοποίησε.