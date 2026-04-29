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Κέκροψ: Μικρότερες ζημιές για το 2025 - Δεν διανέμει μέρισμα
Ανακοινώσεις
19:18 - 29 Απρ 2026

Κέκροψ: Μικρότερες ζημιές για το 2025 - Δεν διανέμει μέρισμα

Reporter.gr Newsroom
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H ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε (ATHEX: ΚΕΚΡ) δημοσίευσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025.

Ακολουθούν τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη για την χρήση του 2025 και την συγκρίσιμη χρήση:

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Κύκλος εργασιών: Οι πωλήσεις για την χρήση του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 2.083 χιλ. έναντι € 4.018 χιλ. στις 31/12/2024. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην πώληση ενός στρέμματος στην τρέχουσα χρήση έναντι δύο στρεμμάτων και ενός διαμερίσματος στην συγκρίσιμη χρήση.

Κέρδη/ (Ζημία) προ φόρων: Οι ζημιές προ φόρων ανέρχονται στη τρέχουσα χρήση σε € 903 χιλ. έναντι ζημίων € 1.378 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, μειωμένες κατά € 475 χιλ. Η τρέχουσα χρήση έχει επηρεαστεί αρνητικά κατά € 346 χιλ. από την αποτίμηση του οικοπέδου ΟΤ 133.

Καθαρός Δανεισμός: Η Εταιρεία εντός του Β’ εξαμήνου του 2025 προχώρησε στην ολοσχερή εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων (ομολογιακό δάνειο και κεφάλαιο κίνησης) προς τους δυο μετόχους της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Η Εταιρεία διαθέτει πλέον θετικό ταμείο με μηδενικό δανεισμό έχοντας προχωρήσει τις δυο τελευταίες χρήσεις σε αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 5,6 εκατ. προς την τράπεζα και τους μετόχους.

Μέρισμα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2025 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

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