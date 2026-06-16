Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4 ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€19.601.372,35) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,55 σε €1,90 και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€39.202.744,70) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,90 σε €1,20 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,70 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (€67.204.705,20) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 η κάθε μία.

Με την υπ’ αριθμ. 4112384/ΑΠ/15-06-2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 16.06.2026 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας και την επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,70 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την τελική ονομαστική αξία, €1,20 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού €0,70 ανά μετοχή την 18.06.2026 (ημερομηνία αποκοπής). Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Euronext Athens, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 19.06.2026. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24.06.2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από την Τράπεζα Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.