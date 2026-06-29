Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2026, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος σε μετρητά, προερχόμενου από αποθεματικά ενδοομιλικών μερισμάτων και λοιπά μη φορολογηθέντα κέρδη, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πολιτικής επιστροφής αξίας προς τους μετόχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 148.005.238,21 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,0655980839 ευρώ ανά μετοχή, με εξαίρεση 59.018.043 ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η καταβολή προσωρινού μερίσματος ύψους 111.388.046,88 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, με αποτέλεσμα η συνολική διανομή κερδών για τη χρήση, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος, να ανέρχεται σε 259.393.285,09 ευρώ.

Το προτεινόμενο μέρισμα υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση φόρου, η οποία ανέρχεται σε 5% σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Μετά την παρακράτηση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες μετοχές της Τράπεζας, το καθαρό καταβλητέο ποσό διαμορφώνεται σε 0,0623181797 ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση όρισε επίσης το χρονοδιάγραμμα καταβολής του μερίσματος. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 1η Ιουλίου 2026, ενώ η ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων είναι η 2α Ιουλίου 2026. Η έναρξη καταβολής του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2026.

Η πληρωμή θα γίνει μέσω της ορισθείσας πληρώτριας τράπεζας, της Alpha Bank, είτε μέσω των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Euronext Athens είτε απευθείας σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κληρονομικές διαδικασίες ή τίτλοι που τηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο θεμελιώθηκε, ενώ στη συνέχεια το ποσό περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 26.6.2026 ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά ποσού Ευρώ 148.005.238,21 στους Μετόχους της Τράπεζας μέσω της καταβολής σε μετρητά από αποθεματικά ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών ποσού Ευρώ 0,0655980839 ανά μετοχή, εξαιρουμένων 59.018.043 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τράπεζα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους Μετόχους της συνολικού ποσού Ευρώ 111.388.046,88, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά τον Δεκέμβριο του 2025. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό της διανομής κερδών (συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά) μέσω του αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών ανέρχεται σε Ευρώ 259.393.285,09.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του μερίσματος σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2025 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα ανέρχεται σε Ευρώ 0,0623181797 ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των βασικών ημερομηνιών σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά, ως εξής:

1.7.2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens , χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη , χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος). 2.7.2026: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος σε μετρητά (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ).

Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος σε μετρητά (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Τράπεζας στο ). 8.7.2026: Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος σε μετρητά).

Το μέρισμα σε μετρητά καταβάλλεται μέσω της ορισθείσας πληρώτριας τράπεζας, δηλαδή της Alpha Bank ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων, στο Σ.Α.Τ. του Euronext Athens (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες/ εταιρείες επενδύσεων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens (πρώην ATHEXCSD) και των σχετικών αποφάσεών της.

(πρώην ATHEXCSD) και των σχετικών αποφάσεών της. Ειδικά σε περιπτώσεις καταβολής σε νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης του κληρονόμου από την Euronext Securities Athens. και κατόπιν επικοινωνίας του με την Τράπεζα.

Για τους δικαιούχους που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα/ επιχείρηση επενδύσεων ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank κατόπιν επικοινωνίας του δικαιούχου με την Τράπεζα.

Διευκρινίζεται στους Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται, εάν το μέρισμα δεν εισπραχθεί εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο θεμελιώθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα (άρθρο 250, περίπτωση 15 του Αστικού Κώδικα) και ότι μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος τυχόν σχετικό ποσό θα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Μετόχων της Τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής).