ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

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Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα (30/6) ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Δημοκρατία για το 2025 το ποσό των 27,76 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ:

Ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Δημοκρατία μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2025 ποσό ύψους € 27,76 εκατ. Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής :

- Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 27,20 εκατ.

– Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 0,56 εκατ.