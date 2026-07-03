ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens των 15.513.493 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,57 η καθεμία (εφεξής, οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την από 1 Ιουλίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε δυνάμει της από 16 Ιουνίου 2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής, η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €67.793.966,88, διαιρούμενο σε 118.936.784 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €0,57 έκαστη. Δυνάμει της από 3 Ιουλίου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Την 3 Ιουλίου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.